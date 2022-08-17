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台積電委嘉義吳鳳科大　全台供應商進行「消防實務訓練」

▲▼ 台積電委託吳鳳科大消防系舉辦「消防實務訓練」。（圖／吳鳳科大提供）

▲ 台積電委託吳鳳科大消防系舉辦「消防實務訓練」，圖為滅火器實火訓練。（圖／吳鳳科大提供）

國內企業龍頭台積電，為防範供應鏈因火災等災害導致供應商斷鏈，期望增進國內企業消防安全教育，特委託嘉義吳鳳科技大學消防系針對台積電全台供應商進行「消防實務訓練」，訓練由吳鳳科大消防系提供整體課程規劃與執行，搭配吳鳳科大完整的消防軟硬體設備進行消防安全訓練。

▲▼ 台積電委託吳鳳科大消防系舉辦「消防實務訓練」。（圖／吳鳳科大提供）

▲ 台積電委託吳鳳科大消防系舉辦「消防實務訓練」，圖為滅火器實火訓練。（圖／吳鳳科大提供）

消防實務訓練課程包括火警系統與排煙、標示等設備介紹、水系統基本原理介紹、水系統實際放射操作、滅火器實火訓練及滅火器MR虛擬訓練等，其中滅火器MR虛擬訓練課程吳鳳科大今年引進，能有效減少實體滅火時產生的黑煙及汙染，利用控制器進行防火的擬真訓練與考核，沉浸式的交互體驗，從發現火情到撲滅火災的全過程，通過虛擬現實技術提示學員加强安全消防意識。滅火情境涵蓋單層油盤、雙層油盤、障礙油盤、廚房起火、風管起火及機台起火等共15種情境。

▲▼ 台積電委託吳鳳科大消防系舉辦「消防實務訓練」。（圖／吳鳳科大提供）

▲ 台積電委託吳鳳科大消防系舉辦「消防實務訓練」，圖滅火器MR虛擬訓練課程。（圖／吳鳳科大提供）

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，消防系成立於民國90年，聘請前消防署署長陳弘毅教授擔任首屆系主任，首創全國唯一的消防學系，並培育消防專業人才。由於日常生活中，常因不可控制狀況下，往往容易導致人員傷亡與財產損失。因此無論高科技工業或傳統工業、商業大樓或是住宅大樓，消防安全也是本校所重視的項目。本次訓練由消防系主任暨安全工程學院院長紀人豪教授督導，黃奕豪助理教授協助訓練，透過實務演練課程以增進消防安全。

台積電供應商消防安全訓練共辦理兩個梯次，111年8月16日及9月13日舉行，共計約50間廠商蒞臨吳鳳科技大學接受消防安全訓練，訓練完成後頒發6小時訓練證明，希望運用吳鳳科大完善的消防設備與優良的師資，帶給企業安全的消防訓練與品質，提倡安全意識。

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