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吳鳳科大「飛翔的心」志工隊社區服務　長者互動青銀共融

▲▼ 吳鳳科大志工隊社區服務與長者互動。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大志工隊社區服務與長者互動。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學「飛翔的心」志工隊日前前往「財團法人雙福新港日安社區式日間照顧中心」進行社區服務，志工隊由一群懷著助人熱忱的大學生所組成，長期接受身心健康中心的專業訓練，不僅是身心健康中心推動校內心理衛生宣導工作的重要助手，更希望運用自己大學生的熱情活力與志工訓練的歷練，落實在地關懷及傳遞服務學習的精神，建立與在地社區機構良好且緊密的互動關係。

▲▼ 吳鳳科大志工隊社區服務與長者互動。（圖／吳鳳科大提供）
消防系林暐哲同學擔任總召集，除到照顧據點定點服務外，社團幹部們特地於3月14日先至照顧據點勘查及關懷長輩，了解社區長者需求。幹部們一向擅長於規畫動態活動，在一開始聽到長者們較行動不便，對於活動的設計一度感到困難，後來在社員們互相加油打氣中，不斷思索可以帶給長輩們什麼美好的回憶，想起照顧據點的徐組長提及長者們從前大多務農，於是規畫「手作盆栽」的活動，結合了長者們的生活經驗，創作出充滿回憶與情感的栽種植物，又可從手作過程中體驗到趣味性及成就感。同時知道長者們也喜歡有互動競賽的活動，另外規劃「眼明手快」的打地鼠活動，讓長輩們舒展筋骨活動身心。

▲▼ 吳鳳科大志工隊社區服務與長者互動。（圖／吳鳳科大提供）
規劃及練習的過程中充滿挑戰及挫折，但同學們學習到如何去轉化困境為成長的養分，當看見長輩們對生命的熱情並沒有因年齡以及身體的不便而削減，相信這次參與活動的長輩們的笑容，將勾起同學們服務他人的最大動力。

▲▼ 吳鳳科大志工隊社區服務與長者互動。（圖／吳鳳科大提供）

消防系方俊喩同學表示，「當看到長輩們那麼熱情的參與活動，那認真與投入的神情，覺得所有的努力都值得了。」電機系林世福同學說，「在服務的過程中，看到長輩們發自內心的笑容，喚醒了自己與爺爺奶奶相處的甜蜜回憶，疲憊頓時轉化成為養分。」

▲▼ 吳鳳科大志工隊社區服務與長者互動。（圖／吳鳳科大提供）

吳鳳科技大學林明輝學務長表示，希望持續透過學生參與社區服務的歷程，來落實學校對社區的在地關懷，藉由學校與社區的互動，共構吳鳳科技大學與在地網絡的緊密連結，並達成共同學習與成長的目標。

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