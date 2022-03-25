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吳鳳科大57周年校慶　千萬超跑秀+專業賽車飄移神技

吳鳳科技大學3月25、26日連續兩天歡慶57週年校慶，以「鳳儀諸羅57載　吳車環宇創新紀」為主題，校慶以多主題方式舉辦，包括有「第二屆車輛聯合展示會」、「校慶慶祝大會」、「校慶運動大會」、「師生創意研發成果競賽」、「校友回娘家暨桌球友誼賽」、「街頭藝人節」、「校慶演唱會」、「國際文化祭」等許多活動，一同為校慶增添更多亮點。

▲▼ 吳鳳科技大學歡慶57週年校慶 千萬跑車超吸睛 。（圖／吳鳳科大提供）

▲▼ 吳鳳科技大學歡慶57週年校慶 千萬跑車超吸睛 。（圖／吳鳳科大提供）

▲▼ 吳鳳科技大學歡慶57週年校慶 千萬跑車超吸睛 。（圖／吳鳳科大提供）

▲▼吳鳳科技大學57週年校慶，,頒發多項獎項肯定教師在專業領域的創新及學生在技職場域的成就。  。（圖／吳鳳科大提供） 。（圖／吳鳳科大提供）

由吳鳳科大校長蔡宏榮與董事長胡宗鑫揭開校慶慶祝大會序幕，頒發多項傑出教師與學生獎項，如「技職之光」、「證照達人獎」、「校外比賽傑出獎」、「教師專利達人獎」等獎項，肯定教師在專業領域的創新及學生在技職場域的成就。

吳鳳科大車輛科技與經營管理系配合57週年校慶活動3月25日(五)早上10:40至16:30辦理第二屆車輛聯合展示會，今年展示主軸為改裝車系列，共分為：超跑區、拉力賽車區、最佳房車區、音響車區、動態飄移區、大型重機區、兩輪直線加速區、兩輪機車改裝區，將會有Lamborghini Lp610GTC、GTR R35GT3、Lamborghini LP580、BMW e92 pandem 寬體、BMW e92 LB 寬體、TESLA Model 3 performance等千萬跑車到校展示。3/26(六)並邀請無差別車隊共50多輛超吸睛改裝車隊到校聯合展示。

▲▼ 吳鳳科技大學歡慶57週年校慶 千萬跑車超吸睛 。（圖／吳鳳科大提供）

今年校慶系列的活動還有師生必逛的園遊會、街頭藝人的魔幻特技表演、歡唱卡拉OK等，全校師生、外校來賓及社區民眾一起同樂，場面十分熱絡。26日晚上還有眾所矚目的「飛向夢想．展翅高飛」校慶演唱會，包含吳思賢、曾沛慈、李芷婷、王欣晨、婁峻碩等五組藝人與吳鳳校慶共襄盛舉！

蔡宏榮表示，師生創意成果競賽也是吳鳳校慶的亮點之一，本屆總計180件作品參與評選，展現吳鳳師生們對於研發的熱情與投入，平日的教學及專題研究成果透過競賽的方式激發出師生的創意，亦成為一個與產業接軌很好的實作訓練。

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