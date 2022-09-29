要不要上班隨便你！這間公司「3年無人離職」　年營業額近3000萬

▲巴布亞紐幾內亞海產（パプアニューギニア海産）水產加工廠。（圖／翻攝自網路）

圖文／CTWANT

日本有一家名叫巴布亞紐幾內亞海產（パプアニューギニア海産）的中型公司水產加工廠，最近就靠著一套超佛心、超自由的管理方式在網路上引爆話題，例如他們允許工廠的兼職工人想幾點上班都可以，甚至臨時有事或沒心情上班也不用向老闆請假，可以直接缺席，而公司業績竟然奇蹟似的沒有因此衰退，反而因為員工們幹勁大增，工作效率及質量提升而蒸蒸日上，甚至3年來沒有半個人提出離職！

據日本《產經新聞》、ITmedia的報導，巴布亞紐幾內亞海產加工廠的管理方式最近逐漸在網上成為熱門話題，有關該公司多項獨特舉措的報導還曾多次在電視上播出，例如日本TBS電視台的綜藝節目「がっちりマンデー！！」最近便因為他們特殊的員工管理模式而慕名前來。

早在2016年夏天，該海產加工廠的廠長武藤北斗便在《朝日新聞》中以《尊重你喜歡的東西，讓工作變輕鬆》為題撰文。文章中透露出一個特殊的員工管理模式，那就是一般公司的輪班制並不存在，該模式允許工廠的兼職工人想幾點上班都可以，只要在週一至週五8:30至17:00內的任意時段出現就好，甚至臨時有事或沒心情工作也不用向老闆請假，可以直接缺席，所以有時候甚至會遇到都沒人來上班的情況。

此外員工可以不必做自己不喜歡的工作內容。公司大約每2個月便會進行一次調查，詢問所有兼職員工對每項工作的喜愛或厭惡程度，包括去蝦皮、去內臟到廠房打掃等30多項工作內容。問卷中有4個選項和標記方式：◎（特別喜歡）、◯（喜歡）、×（不喜歡）和空白（沒感覺），公司便會按照員工的填表結果分配工作，以防止員工的怠惰或不積極行為。

▲老闆表示，公司唯一的商品就是原產地在巴布亞紐幾內亞的蝦子，「但我們的年營業額高達1.3億日圓（約新台幣2866萬元）。」（圖／翻攝自網路）

老闆表示，公司唯一的商品就是原產地在巴布亞紐幾內亞的蝦子，「但我們的年營業額高達1.3億日圓（約新台幣2866萬元）。」記者追問老闆業績蒸蒸日上的祕訣是什麼，他則驕傲地說，答案在於善待員工，「我們的員工都不想離職，最近3年完全沒有一個人離職，這在水產加工業來說，簡直是奇蹟，因為這大多都是兼職的工作。離職率一低，大家做起事來都會越來越熟練，工作效率也會提高，如此一來只要動用比較少的人力，就可以製作大量的產品。」

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