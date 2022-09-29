拉麵店點炒飯！他隨手加「1調味料」惹怒老闆...慘被趕出門引論戰

▲男子在炒飯加「8勺辣椒油」惹怒老闆。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

生活中很多人開始叫外送，但還是有不少民眾習慣上館子用餐，通常老闆也都會為客人好好服務。不過，大陸安徽省六安市一名王姓男子先前到一間蘭州拉麵館吃飯，並點了一份炒飯，待餐點上桌後，他認為味道不夠重，便舀了2勺辣椒油，不料老闆一看竟勃然大怒，當場嗆聲「給我滾，下次別來了」，讓他當場傻眼。

綜合陸媒報導，王男當時到一間蘭州拉麵館吃飯，因為舀了2勺辣椒油，竟被老闆要求下次別來，他當然不樂意了，拿出手機就開始錄影；只見王男對老闆說「你把剛才的話再說一遍。」業者則指著客人飯裡的辣椒油，說「你看你多少油。」王先生對著手機說，「來蘭州拉麵這吃個麵（其實是炒飯），舀了2勺辣椒，就不給吃了。」

這時老闆有點激動，走過來講「8勺、8勺。」客人回應「不管是多少勺，你這是不是提供免費的？」老闆未正面回答，只說「下次別來了。」王男追問「有你這樣做生意的嗎？」業者回答，「下次別來了，我不喜歡你這樣的顧客。」王男怒罵，「你不喜歡是你的事情，你回你老家做生意去。」老闆也堅持，「下次別來了，我不做你生意。」

貼文曝光後，部分網友直言「做不起生意就關門，辣椒油哪個飯店不免費？有人還不吃呢，你給打折嗎」、「這種人開店，就是狗眼看人低」；另一派人則認為，「八勺是有點多，而且還撒謊是兩勺，有帶節奏嫌疑」、「我倒是覺得老闆是個實在人！至少老闆沒錄他視頻。說實話把兩個人的臉都露出來，老闆店的生意不會受影響」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活

延伸閱讀

▸ 親哥過世…大嫂繼承房產「不顧重病媽」 女兒轟無恥反遭網嗆：情緒勒索

▸ 男學生僅因考試錯一個字被老師活活打死 消息曝光釀百人暴動

▸ 計程車司機買彩券「爽中9640萬」 1結果讓他超後悔：早知道就不要中獎