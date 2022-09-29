倫敦機場2機擦撞！　乘客驚恐「離別架飛機太近」下秒撞上

▲ 倫敦希斯洛機場2架飛機擦撞。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／編譯

英國倫敦希斯洛機場（LHR）發生飛機擦撞意外，冰島航空一架客機28日晚間停在跑道上，突遭一架大韓航空客機撞上，機尾刮出又粗又深的凹痕，乘客更在機上全程目睹，雖未造成人員傷亡，旅客仍須等到隔天下午才能離開，延誤整整21小時。

根據《每日星報》，現場照片可見，一架冰島航空的波音757-308客機尾部被滑行中的大韓航空班機刮傷，事發於28日晚間約8時，機場官員已經證實這起意外，但稱並非「全面」碰撞。

Korean Air 777 collides with a Icelandair 757 while taxiing to takeoff at London's Heathrow Airport. No injuries reported. https://t.co/MWHr0CMZfe



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大韓航空KE908航班上一名乘客提到，「我當時看著窗外就想，我們離一架停放的飛機機尾太近了，然後那架飛機好像被我們刮傷了。機長沒有說明太多，只說我們因技術問題要返回登機口」，機組員都默不作聲，等待機長指示，但他心想「這班飛機今晚是不可能起飛了」。

事發後倫敦消防隊（LFB）及倫敦救護車（LAS）趕抵現場救援，倫敦救護車發言人表示，向現場派出多名人員，但沒有人需要治療或送醫。

根據韓媒《紐西斯新聞社》，大韓航空證實，載有198名乘客及17名機組員的KE908航班在跑道上滑行時，左側機翼尾部和降落後前往登機口的冰島航空FI454航班機尾擦撞，所幸無人受傷。

KE908航班原定28日晚間7時35分起飛，但受損的飛機正由倫敦機場消防隊進行檢查。大韓航空為載送被延誤的旅客，於南韓29日上午派出相同機種的飛機飛往倫敦，英國當地29日下午4時30分將從倫敦返回南韓仁川。

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