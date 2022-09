倫敦機場2機擦撞！　乘客驚恐「離別架飛機太近」下秒撞上

▲ 倫敦希斯洛機場2架飛機擦撞。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/編譯

英國倫敦希斯洛機場(LHR)發生飛機擦撞意外,冰島航空一架客機28日晚間停在跑道上,突遭一架大韓航空客機撞上,機尾刮出又粗又深的凹痕,乘客更在機上全程目睹,雖未造成人員傷亡,旅客仍須等到隔天下午才能離開,延誤整整21小時。

根據《每日星報》,現場照片可見,一架冰島航空的波音757-308客機尾部被滑行中的大韓航空班機刮傷,事發於28日晚間約8時,機場官員已經證實這起意外,但稱並非「全面」碰撞。

Korean Air 777 collides with a Icelandair 757 while taxiing to takeoff at London's Heathrow Airport. No injuries reported. https://t.co/MWHr0CMZfe



Aviation_jamie/ashley50439353 pic.twitter.com/Yf8RdEbjz3