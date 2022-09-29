變態韓男埋伏女廁虐殺站務員！一審針對「騷擾罪」判處9年徒刑

▲在首爾地鐵新堂站女廁埋伏殺害女站務員的兇嫌全周煥，21日上午移送檢方。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾地鐵新堂站一名年僅28歲的女站務員，本月14日晚間巡邏女廁時慘遭前同事、31歲男性全周煥（전주환，音譯）尾隨持刀殺害。經調查，全周煥跟蹤、偷拍、傳送文字訊息等騷擾死者351次而被提告，檢方求處9年徒刑，懷恨在心的他便將之殘忍殺害。今（29）日，一審針對跟蹤騷擾罪判處9年徒刑。

根據《韓聯社》，首爾東部地方法院刑事12部於29日上午針對涉嫌違反性暴力犯罪處罰特別法跟騷罪處罰相關法、情報通訊法等罪嫌，部長法官安東範（안동범）一審判處全周煥9年有期徒刑、80個小時跟騷罪治療課程、40個小時性犯罪治療課程。

至於全周煥之後於14日所犯下的報復性殺人案，目前仍由首爾中央地方檢察廳全力偵辦中。

全周煥與死者兩人雖同樣於2018年任職於首爾交通公社，不過兩人工作地點並不相同。2019年11月至2021年10月，全周煥透過手機簡訊、通訊軟體向被害人傳送騷擾訊息「我想跟妳見面」，騷擾多達350次以上，甚至還透過非法偷拍要脅對方見面，最後他被對方告上法庭，2021年10月被逮後慘遭公司勒令停職。

▲地鐵女站務員在新堂站女廁慘遭全男殺害。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，2021年11月至今年2月，全周煥仍持續透過傳送文字訊息騷擾死者多達21次，他要求死者針對騷擾偷拍案達成和解。

法官表示，全周煥在法庭審理過程中數次遞交悔過書，然而私底下卻又持續騷擾對方，最後對方更因全周煥的騷擾犯罪行為而喪失性命，因此在跟騷犯罪的審理上，判處相對較重的刑期。

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