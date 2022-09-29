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美國副總統賀錦麗抵達南韓　獲尹錫悅接見！預計談論北韓、台海議題

▲▼美國副總統賀錦麗29日上午抵達南韓烏山空軍基地。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗29日上午抵達南韓烏山空軍基地。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國副總統賀錦麗搭乘空軍二號專機，今（29）日上午10時20分（台灣時間上午9時20分）抵達南韓烏山空軍基地，隨後於上午11時30分抵達首爾市龍山區總統辦公室拜會南韓總統尹錫悅。雙方討論議題包括台海問題、《通膨削減法》（IRA）、北韓核武導彈威脅、性別平等，預計下午造訪南北韓軍事緩衝區（DMZ）。

此次不僅是賀錦麗就任以來首次訪韓，更是繼2018年平昌冬奧時任美國副總統彭斯訪韓後，睽違4年6個月再有美國副總統訪韓。今年美國政府高層相繼出訪南韓，繼今年5月美國總統拜登、8月眾議院議長裴洛西，如今賀錦麗更接棒訪韓。南韓期盼向美方傳達，南韓產製電動車被排除在租稅適用優惠範圍之外的擔憂。

根據《韓聯社》、《News1》，尹錫悅29日上午在首爾市龍山區總統辦公室接見來訪的賀錦麗，他表示，「做為守護我國（南韓）國民自由、安全與繁榮的重要支援，我期盼韓美同盟能夠持續發展。繼拜登訪韓後，期待此次賀錦麗副總統的訪韓能為韓美同盟發展帶來轉機。韓美同盟關係超越韓半島（朝鮮半島）、朝向全球同盟的方向發展。」

尹錫悅表示，「拜登總統與我見面過數次，包括上周在倫敦、紐約，針對韓美同盟發展方向已經達成共識。」

▲▼賀錦麗抵達首爾龍山獲尹錫悅接見，雙方握手。（圖／路透）

▲▼賀錦麗抵達首爾龍山獲尹錫悅接見，雙方握手。（圖／路透）

▲▼賀錦麗抵達首爾龍山獲尹錫悅接見，雙方握手。（圖／路透）

賀錦麗則表示，「在我踏上出訪行程前，拜登總統才交代我，要代替他向尹總統您問候。維持將近70年的韓美同盟，如今已然成為韓半島（朝鮮半島）、印太地區，以及全世界在國防安全與繁榮上的核心軸。我國（美國）訪韓的目的在於強化兩國力量。」

報導指出，在上述發言結束後，尹錫悅、賀錦麗將進行一場非對外公開的會談，預計將會提到《通膨削減法》南韓產製電動車問題、北韓核武問題、台海問題、性別平等議題等。

近來韓半島（朝鮮半島）緊張局勢升溫，繼北韓最高領導人金正恩8日推動核武使用政策法制化後，北韓先是於25日在平安北道泰川郡試射1枚短程彈道飛彈、昨（28）日又在平壤順安機場試射2枚短程彈道飛彈，作為對於美國海軍尼米茲級核動力航母雷根號（CVN-76）抵達釜山後，與南韓海軍在東海（日本海）實施海上聯合訓練的回應。

▲▼美國尼米茲級核子動力航母雷根號23日抵達釜山作戰基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國尼米茲級核子動力航母雷根號23日抵達釜山作戰基地。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，賀錦麗代表美國政府前往日本出席安倍晉三國葬，她在駐日美國海軍橫須賀基地發表演說後接受《紐約時報》專訪，她首先在專訪中譴責近日北韓的軍事挑釁行動，包括推動核武立法、試射短程彈道飛彈等，她承諾「我們（美國）將與盟邦同在」。

此外，尹錫悅有意推推動廢除女性家族部，對此賀錦麗在專訪提到，「我深信，從女性在一個國家的社會地位，可以觀察到該國的民主主義發展狀況。」

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