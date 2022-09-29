台南總體競爭力大躍進　2022縣市總體暨永續競爭力調查第三名

▲2022縣市總體暨永續競爭力調查 台南總體競爭力躍升三名，全國第五，獲得6都最佳進步獎，黃偉哲市長感謝市民支持。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

《遠見》公布2022縣市總體暨永續競爭力調查 台南總體競爭力躍升三名，全國第五，獲得6都最佳進步獎，凸顯台南在招商與交通品質的改善，市長黃偉哲表示，虛心接受各項民調與調查結果，他肯定市府團隊的努力與表現，將秉持初心，全力為市民服務。

《遠見》縣市總體競爭力評比，蒐集官方的統計數據，範圍蓋75項指標，並將相關數據分為：經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大向，為本島19縣市把脈，從中也可窺見城際之間的競爭力消長。

今年調查結果，前5名分別為台北、新竹市、台東、台中、台南。台南往年總體排名大約在7、8名徘徊，這次拿下六都的最佳進步獎，挺進全台第5名。

在「公共安全與消防」指標部分，台南獲得六都第一。台南是六都第一個啟用救護品管中心，讓基層熟悉科技救援設備，提升緊急救護成功率。在內政部評鑑的車禍救援賽台南也獲得全國優勝。此外，民眾關心的危老重建議題也主動與建築師成立輔導團，一通電話就幫民眾體檢。

「環保與環境品質」部分，台南獲得全國第二，是中南部最高分。台南近年落實資源回收，包括首創內衣回收以及藏金閣回收家具修復後標售，近年啟用廚餘高速發酵場，讓廚餘變成培養土，獲行政院長肯定並推廣台南模式到全國。

「醫療衛生」和「社會福利」都是六都第二。台南透過行動醫療與下鄉口腔健檢，逐步改善偏遠長輩生活、推動防疫到各社區，龍崎衛生所更獲衛福部評比全國第一。此外，台南的長照覆蓋率達7成，比例六都第一，一學區一日照的比例也已達99%，成果也是全國第一。

「教育與文化」全國第三，在六都中僅次於台北。台南落實平板與網路設施在偏遠學校，讓山區學生也能學習程式語言，獲得各界肯定。

在「永續競爭力」調查的「永續環境排名」指標中，台南市長黃偉哲積極推動台陽能光電建置，透過公、私力合作的方式，在很多不起眼地方如透天厝、公所頂樓搭建面皮，緩解當前最窘迫的用電問題，整體成績也反應排名中。目前台南太陽能光電再生能源裝置容量、太陽能光電成長量都是全台最佳。

台南市政府表示，台南在再生能源發展成果是全國第一，綠電設置容量至今年已達3.5GW，年發電量可達45億度，相當於17座曾文水庫的發電量，其中屋頂型光電的設置也是全國第一，將逐步落實2050淨零碳排的路徑。