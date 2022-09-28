賀錦麗：將加強與台灣「非官方關係」！ 譴責中國在台海挑釁行為

▲賀錦麗在橫須賀基地發表演說，矢言將強化與台灣間的非官方關係。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國副總統賀錦麗為出席日本前首相安倍晉三的國葬儀式出訪日本，而她28日也在駐日美國海軍橫須賀基地發表演說。賀錦麗在演說中承諾，將會持續支持台灣的自我防衛，今後也將加強台美之間的「非官方關係」。除此之外，她也譴責中國大陸在台灣海峽的挑釁行為。

根據《路透社》報導，賀錦麗28日造訪位於神奈川縣的美軍橫須賀基地，而這也是美國海軍在全球最大的海外據點。她在演說中指責中國藉由展示軍事能力與經濟能力，向鄰國施壓，還在東海、南海進行妨礙，最近更在台灣海峽做出挑釁行為。但她也強調，美軍「不會猶豫，也不會害怕」，將持續維持運作。

▲橫須賀基地是美國海軍全球最大的海外基地。（圖／達志影像／美聯社）

賀錦麗重申，美國堅決反對「企圖單方面改變現狀的行徑」，並且將根據美方長久以來的政策，持續支持台灣自主防衛。她更表示，台灣不僅在技術與健康層面上為世界各國做出貢獻，更秉持充滿活力的民主主義，美國今後也會持續加強與台灣間的「非官方關係」。

事實上，美國總統拜登18日曾在接受節目專訪時公開承諾，「如果台灣遭遇前所未有的襲擊，美國願出兵協防台灣。」

另一方面，賀錦麗29日將出訪南韓，當天也會前往南北韓非軍事區（DMZ）。

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