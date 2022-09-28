川普再出狂言！　第三次世界大戰可能「發生在台灣」

▲川普稱，第三次世界大戰可能發生在台灣或烏克蘭。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國前總統川普日前參加電視節目時竟脫口而出稱，「我認為第三次世界大戰可能會發生，地點就是在台灣或是烏克蘭。」俄羅斯總統普丁上週在演說中誓言將不擇手段保護人民，川普直言，「我認為這代表核武的威力已經來到前所未有的危險時刻。」他還強調，自己和普丁「相處得很好」，如果他還是美國總統，普丁絕對不會入侵烏克蘭。

根據《紐約郵報》報導，77 WABC電視台20日播出了一段約20分鐘的川普採訪影片，而在節目中，主持人向川普問道，「最近有什麼事讓你夜不能寐？」對此，川普竟回答道，「我認為我們可能會陷入第三次世界大戰，那些發生在烏克蘭的恐怖事情恐將再度發生。」川普甚至還補充稱，「你知道的，這也有可能發生在中國大陸與台灣之間，你可以看到那裡發生了什麼。」

▲川普自認為與普丁關係良好，如果自己仍是美國總統，普丁就不會出兵烏克蘭。（圖／路透）



不僅如此，川普還提到俄羅斯總統普丁上週發表的演說內容。普丁在演說中表示，「我將動用一切能掌握的手段來保護俄羅斯與我們的人民。」而這番言論也被認為是在暗示有可能會在關鍵時刻使用核武。

川普直言，「對於一個在核能上與我們並駕齊驅的大國而言，漫不經心地拋出核武這個詞是非常糟糕的，不只是對這個國家，對這個世界而言都是非常糟糕、危險的時刻。」但他也自信地表示，如果自己還是總統，普丁就不會在2月軍事進攻烏克蘭。他說，「我跟他相處得很好，也跟他談過了，我非常能夠理解他。」

在該段採訪中，川普還抨擊了拜登政府2021年從阿富汗撤軍，導致後續一系列的攻擊行動。此外，他也說，「開放邊境毫無意義，有數百萬人湧入我們的國家，我們根本不知道他們來自哪裡，裡面有很多人是來自各國的監獄。」

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