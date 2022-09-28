伊恩颶風襲古巴釀2死！全國斷電1100萬人陷黑暗　美佛州急撤百萬人

▲颶風伊恩（Hurricane Ian）27日侵襲古巴西部地區。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

颶風伊恩（Hurricane Ian）27日侵襲古巴西部地區，造成電力系統全面崩壞，全國將近1100萬居民陷入黑暗中，還有許多建築物泡水受損，災情相當慘重，還造成至少2人死亡。目前伊恩正持續朝美國佛州前進，目前當地政府宣布進入緊急狀態，撤離250萬人。

▲颶風伊恩（Hurricane Ian）27日侵襲古巴西部地區。（圖／路透）



綜合外媒報導，颶風伊恩27日以每小時195公里的風速，橫掃古巴西部地區，造成嚴重災情，不僅房屋被吹毀、路樹和電線桿倒塌，就連國家電力系統都出現故障，全島100％的電路都停止供電，1100萬居民陷入一片黑暗。

▲▼颶風伊恩（Hurricane Ian）27日侵襲古巴西部地區，造成全國停電。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，這場災難在古包造成至少2人死亡，其中一名死者是43歲的婦女，她因自家牆壁倒塌被壓死。氣象預報員曾警告，颶風伊恩的降雨量可能達到30毫米；知名的雪茄生產商Finca Robaina老闆荷洛西（Hirochi Robaina）就在推特表示，颶風對菸草廠造成嚴重破壞，「這是世界末日，一場真正的災難。」

Here’s what it looked like in #Cuba as Hurricane #Ian made landfall as a Category 3 storm. pic.twitter.com/bIBL4uThgv — Pattrn (@pattrn) September 27, 2022

美國國家颶風中心預期伊恩會在未來數小時內增強威力，接著侵襲佛州西岸，是「極其危險」的大型颶風，可能達到第4級，風速最高可達每小時130英里。佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布進入緊急狀態，有250萬人收到避難通知，準備全力防範災情。

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