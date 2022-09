伊恩颶風襲古巴釀2死！全國斷電1100萬人陷黑暗　美佛州急撤百萬人

▲颶風伊恩(Hurricane Ian)27日侵襲古巴西部地區。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

颶風伊恩(Hurricane Ian)27日侵襲古巴西部地區,造成電力系統全面崩壞,全國將近1100萬居民陷入黑暗中,還有許多建築物泡水受損,災情相當慘重,還造成至少2人死亡。目前伊恩正持續朝美國佛州前進,目前當地政府宣布進入緊急狀態,撤離250萬人。

▲颶風伊恩(Hurricane Ian)27日侵襲古巴西部地區。(圖/路透)



綜合外媒報導,颶風伊恩27日以每小時195公里的風速,橫掃古巴西部地區,造成嚴重災情,不僅房屋被吹毀、路樹和電線桿倒塌,就連國家電力系統都出現故障,全島100%的電路都停止供電,1100萬居民陷入一片黑暗。

▲▼颶風伊恩(Hurricane Ian)27日侵襲古巴西部地區,造成全國停電。(圖/達志影像/美聯社)



報導指出,這場災難在古包造成至少2人死亡,其中一名死者是43歲的婦女,她因自家牆壁倒塌被壓死。氣象預報員曾警告,颶風伊恩的降雨量可能達到30毫米;知名的雪茄生產商Finca Robaina老闆荷洛西(Hirochi Robaina)就在推特表示,颶風對菸草廠造成嚴重破壞,「這是世界末日,一場真正的災難。」

Here’s what it looked like in #Cuba as Hurricane #Ian made landfall as a Category 3 storm. pic.twitter.com/bIBL4uThgv