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裴洛西訪韓慘遭拒見！她爆氣問使館職員：尹錫悅是「親中」的嗎？

▲▼裴洛西曾主動提議，希望訪韓時能會見南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／newscom、路透）

▲裴洛西曾主動提議，希望訪韓時能見南韓總統尹錫悅，不過卻後卻吃閉門羹。（圖／達志影像／newscom、路透）

記者羅翊宬／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月初展開亞洲巡訪行程，當她的專機從台灣抵達南韓後，中國對台灣出現敏感反應，而南韓當地更出現異常詭譎的氣氛，南韓總統尹錫悅甚至以暑期休假為由婉拒接見裴洛西。最新消息指出，當時裴洛西神情不悅地向美國駐韓使館人員問道，「難道尹錫悅政府是親中的嗎？」

自從裴洛西返回美國後，美國便通過了《通膨削減法》（IRA），當中為了保護美國本土產業，將南韓產製電動車從美國租稅優惠範排除，引發南韓方面的擔憂，南韓方面希望藉南韓總統尹錫悅出訪英國、美國之際，向美國總統拜登傳達韓方憂慮。

南韓媒體也認為，尹錫悅8月拒見裴洛西，此舉無疑讓南韓錯失了與美國針對《通膨削減法》談判的機會，因為裴洛西不僅是繼拜登、賀錦麗後美國政壇權力序列排行第3的人物，更是眾議院的議長。

▲▼裴洛西訪韓，未獲南韓總統尹錫悅接見。（圖／路透）

▲裴洛西訪韓時未獲尹錫悅接見。（圖／路透）

根據《韓國日報》，南韓外交消息人士透露，裴洛西遭到尹錫悅以「暑期休假」為由拒見後，8月4日拜訪了美國駐韓大使館，她向使館人員透露她的不悅，「難道尹錫悅政府是親中的嗎？」當時外界解讀，裴洛西先是造訪完台灣後才抵達南韓，不僅觸怒北京當局，更因為南韓需要看中國的臉色，最後導致做出拒見裴洛西的決定。

不過，過去同樣被貼上「親中」標籤的南韓前總統朴槿惠，卻於2015年4月裴洛西訪韓時，親自率領時任國會議長鄭義和、時任外交部長尹炳世接見裴洛西；然而經過7年的時光，當裴洛西同樣踏上南韓的土地時，卻被同樣是保守派的尹錫悅政府拒見，不僅無法讓韓美同盟更加堅固，甚至可能導致雙方關係出現裂痕。

報導曾就上述裴洛西「翻臉」的消息向美國大使館詢問，不過美方人員卻表示，美國政府官員、議員訪韓時經常造訪駐韓大使館，一方面聽取職員們的見解、一方面表達對於致力於增進美韓關係的謝意，因此不會特別針對裴洛西的相關消息做評論。

報導分析，若上述裴洛西對尹錫悅表現出失望態度的消息為謠傳，則美方大可斷然否認。

▲▼裴洛西抵達南韓時，南韓未派該國重要官員迎接。（圖／翻攝自美國駐韓大使推特）

▲▼裴洛西抵達南韓時，南韓未派該國重要官員迎接。（圖／翻攝自美國駐韓大使推特）

▲▼裴洛西抵達南韓時，南韓未派該國重要官員迎接。（圖／翻攝自美國駐韓大使推特）

報導引述消息人士說法透露，當裴洛西與美國代表團人員和尹錫悅通電話時，美方人員輪流打開免持聽筒和尹錫悅對話，形成史無前例的奇妙景象。

另外，當初裴洛西踏上亞洲出訪行程時，一開始名單上並沒有出現台灣，儘管部份外媒透露裴洛西有意訪台，但南韓外交部當時卻對外否認，「裴洛西不會去台灣」；然而當裴洛西踏上台灣後，立刻招致中國強烈反彈，同時中國駐韓大使邢海明就任後不斷與南韓政界、財經界進行檯面下的接觸，8月適逢韓中建交30周年紀念，作為南韓總統的尹錫悅為了顧及韓中關係，自然不太敢有太大作為。

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