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下班等車怪男突然中邪靠近　女被暴打畫面曝光「現場沒人救她」

下班等地鐵怪男突然中邪靠近　女被暴打畫面曝光「現場沒人救她」。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子在地鐵站被攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約皇后區地鐵站發生攻擊事件，33歲女子戈麥斯(Elizabeth Gomes)下班到地鐵站想搭車回家時，41歲男遊民福斯特(Waheed Foster)突然靠近找她講話，接著便像中邪瘋狂毆打她，殘暴攻擊畫面全被監視器拍下，如今傳出她右眼嚴重受傷可能失明。

事件20日凌晨5時15分左右發生在位於皇后區的Howard Beach-JFK Airport地鐵站，監視器畫面顯示，福斯特接近戈麥斯後試圖講話，然而對方不理會他，便突然爆怒把人撞在牆上，瘋狂用拳頭毆打，對方只能蜷曲在地上，他卻繼續又踢又打。

戈麥斯接受媒體採訪表示，福斯特靠近她時，嘴中一直喃喃自語魔鬼等話語，「你知道我當時有多害怕嗎？我從來都不是一個會害怕的人」，攻擊事件至今身心飽受創傷，右眼目前仍是視力喪失的狀態，醫生告訴她很有可能會失明，再加上頭痛讓她每晚都睡不好。

警方後來逮捕到打人的福斯特，發現他14歲時曾犯下把82歲養祖母毆打致死的案件，6年後又因為用蝴蝶刀把21歲妹妹刺傷被捕，2010年因為攻擊精神病院中心3名工作人員被捕，目前處於假釋期的他，再度犯下攻擊案。

戈麥斯控訴，攻擊事件發生時車站內沒有警察，也沒有任何人出面幫助她，「地鐵站幾乎每天都會發生類似事件，警察到底在搞什麼？當我們需要保護的時候他們在哪」。福斯特被控加重的企圖傷害罪，他因為其他案件同時被控另外2項控罪。

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