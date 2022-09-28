馬斯克穩坐美國富豪榜首！　身家「近8兆台幣」狠甩貝佐斯

▲馬斯克以身家2510億美元奪下美國富豪榜冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國雜誌《富比士》（Forbes）27日公布美國400富豪榜，特斯拉創辦人兼執行長馬斯克以身家2510億美元奪冠，其次是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）則跌出前10名。

根據《富比士》美國400富豪榜顯示，現年51歲的馬斯克（Elon Musk）以身家2510億美元（約台幣7.98兆元）穩坐冠軍，過去4年都是榜首的貝佐斯，則以身家1510億美元（約台幣4.8兆元）居第二，和馬斯克的資產足足差了1000億美元。

▲執行長祖克柏自2015年以來首次跌出前10名。（圖／達志影像／美聯社）



現年38歲的祖克伯（Mark Zuckerberg）自2015年以來首次跌出前10名，在母公司Meta股價暴跌57％之後，他個人資產大幅縮水，今年以身家577億美元（約台幣1.83兆元）居於第11。

66歲微軟創人比爾蓋茲（Bill Gates）的資產雖然減少了280億美元，仍以1060億美元（約台幣3.37兆）居於第三；第四名和第五名分別是身家1010億美元（約台幣3.21兆元）的甲骨文（Oracle）前執行長艾里森（Larry Ellison），以及身家970億美元（約台幣3.08兆元）的「股神」巴菲特（Warren Buffet）。

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