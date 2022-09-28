大震後橋路都斷！花慈醫交通接駁支援看診…只因不捨老病患

▲▼918震後首週，花蓮慈院急診醫師吳仁傑輕裝搭著類火車南下支援玉慈、關山急診醫療。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

918地震不僅中斷東線鐵路交通，也打亂花蓮慈濟醫院支援花蓮縣南區、台東縣各家醫院的醫師行程，但為使各院門急診醫療「如常」，各科支援醫師願用更多的個人時間換取偏鄉居民的就醫權利，有的搭乘慈院專案調整的接駁車，甚至搭乘類火車，還有提前一晚在當地過夜；在玉里慈院看診的心臟內科張懷仁醫師說「病人多是老人家，捨不得讓他們等太久」。

花蓮慈院院長林欣榮表示，平日，花蓮慈院的醫師除支援玉里、關山慈院外，還幫忙台北榮總玉里分院、部立台東醫院、台東基督教醫院，平均每月支援醫師約四百人次，每月病人診量約一萬人次，急診支援往往一個人次就是一整天，大部分的醫師主要靠鐵路運輸，前往各院服務。

這次地震重創鐵路、橋樑，也打亂支援醫師的行程，但「支援南區醫療不能中斷」，因為花蓮南區病人不僅就醫不方便，對外交通更困難，而且多是高齡長者，於是從19日起，花蓮慈院便陸續加開交通車，將各科支援醫師準時送到玉里、關山、台東各院急診。

▲院長關心接駁車的運作情形，並致贈早餐給南下支援的醫師。

為找出更好的模式，讓花蓮慈院的交通車可以提早到玉里、關山慈院，林欣榮院長指出，特別感恩部立台東醫院樊聖院長的支持，派車到關山接駁，以接力的方式讓民眾看診、拿藥，完全不受地震影響，這過程也很感恩醫務部、總務室、人力資源室等行政團隊居間協調，了解醫師的需求，調整交通車班次及定點接駁時間，支援班表初步已經規劃到十月，更感恩有八位計程車司機相挺，機動支援清晨六點、傍晚五點自慈院南下，接送急診醫師的班次。

▲拎著院長愛心早餐，醫師上接駁車南下玉里、關山。

支援上午門診的專車是早上六點五十分自花蓮慈院出發，林欣榮院長指出，醫院準備早餐、飲料；支援下午門診的醫師出發時間是上午十一點五十分；每位醫師單趟的交通時間就要比正常多一個半小時以上。

支援玉里、關山慈院急診多年的吳仁傑醫師，自十九日以來已搭了多趟的類火車，第一趟自玉里回花蓮就花了二小時四十分鐘，比火車多了一個半小時，但如果支援急診的醫師不能準時交接班，最辛苦的還是當地已有年紀的「師長」們，這也是急診醫師團隊寧願累自己，也要相互支援，讓當地有急診需求的病人安心。

▲吳彬安副院長（左三）致贈結緣品感恩11位協助醫師接駁的計程車司機。

在玉里慈院門診病人總數六、七十人以上的張懷仁醫師，慣例每週一搭早上六點多的火車南下，七點半開診看到十二點半，再搭交通車回花蓮，張懷仁醫師說，因為地震過後隔天十九日門診暫停，二十六日的病人加掛到一百多人，剛好有朋友固定到台東上班順便載他到玉里，他七點二十分就開診，這過程感恩很多人的護持。

已支援玉里慈院腸胃內科門診二十多年的易志勳醫師表示，花蓮南區醫療很有限，若讓病人等待，他於心不忍，醫院開始專車接駁後，他已搭乘二次。

二十七日一早，搭專車前往關山慈院的一般外科吳柏鋼醫師指出，他是地震後首度南下，上週還有病人包專車自臺東到花蓮慈院看診，幸好狀況還好，他希望鐵路能趕快修復，因為最辛苦的還是病人。

每週二支援玉里慈院的復健科主治醫師陳司恩說，他上週去看診時就發現有很多病人是地震受災戶，陳司恩醫師和鄭弘裕主任也支援部立台東醫院復健科的門診。

▲▼部東醫院首趟接駁車順利抵達，樊聖院長（右）感恩鄭弘裕主任一大早出發，晚上回程，得轉乘三班車。

台東醫院院長樊聖指出，台東是高齡社會又是旅遊景點，特別是假日意外事故多，急診、骨科、復健科的醫療需求特別多，長年仰賴公費醫師明顯不足，近幾年來幸有花蓮慈院的急診及復健科醫師支援，骨科醫師也將自十月起支援部東，照顧病人。

樊聖院長指出，現今的急診醫療需要專才，而不是其他科醫師兼任即可，因有花蓮慈院急診專科醫師團隊支援，不僅讓有需求的病人放心，更大大提升照護品質；復健科也是，過去三年來，多仰賴慈院復健科醫師支援，滿足病人的各種需求；而地震過後，部東的交通車接駁也很有限，因此特別感恩花蓮慈院的幫忙。

已到部東醫院支援近三年的復健科鄭弘裕主任指出，花蓮慈院算是支援部東復健科最久的團隊，完全依照需求調整每週診次，而復健科醫師也是最能理解病人最不方便移動的需求者，在新冠肺炎疫情趨緩後，七月起恢復二診次，由他和陳司恩醫師支援，對象除了常見的長者復健需求、神經性腦中風病人復健、骨科病人復健，另外運動傷害復健需求也很大。

這次承擔院內、院際協調的人力資源室主任劉曉諭指出，很感恩醫師的配合，不僅要早出、還晚歸，因此家庭的支持也很重要，而令人感動的是，這群支群外院的醫師，也深知當地鄉親的需求，一聽到醫務助理調查交通需求，多是一聲允諾；每個人都誠心期盼鐵路趕快修復，早日恢復日常。