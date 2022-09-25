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傅崐萁徐榛蔚要求搶救觀光　交通部：花東國旅團補助最高4萬

▲▼九一八地震，中斷花東鐵路運輸，也嚴重造成花蓮橋樑及路面受損。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲918地震，中斷花東鐵路運輸，也嚴重造成花蓮橋樑及路面受損。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

918地震，中斷花東鐵路運輸，重創花東觀光，災民與觀光業者叫苦連天。立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚19日連袂向前來花蓮視察地震災情的行政院長蘇貞昌及交通部長王國材，總統蔡英文全力爭取花東相關災後搶救及觀光旅遊補助措施，當場獲中央允諾。

▲▼九一八地震，中斷花東鐵路運輸，也嚴重造成花蓮橋樑及路面受損。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

交通部觀光局24日宣布，悠遊國旅團體旅遊第2階段10月1日開跑，旅遊花東十月一日補助最高四萬，搶救振興花東觀光。刺激花東經濟復甦！

▲▼九一八地震，中斷花東鐵路運輸，也嚴重造成花蓮橋樑及路面受損。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

自九一八強震後，傅崐萁與徐榛蔚大力奔走，積極尋求外援，亦向總統蔡英文大聲疾呼，重視地方需求。觀光局24日宣布，悠遊國旅團遊補助第二階段將於10月1日開跑，更特別加碼補助花東地區團體旅遊，旅行業者帶團到花東，每團加碼1萬元，最高補助4萬元。

▲▼九一八地震，中斷花東鐵路運輸，也嚴重造成花蓮橋樑及路面受損。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

傅崐萁及徐榛蔚表示，九一八震災為國家級的災害，東線鐵路三座橋梁受損，其中新秀姑巒溪橋， 更受重創，評估需半年以上才能修復；觀光首要為交通，對觀光產業有相當程度的影響，強烈要求及建請中央，在振興觀光方面，擬定相關補助政策，讓國旅到東部觀光，挽救經濟產業。

▲▼九一八地震，中斷花東鐵路運輸，也嚴重造成花蓮橋樑及路面受損。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

立委傳崐萁與花蓮縣長徐榛蔚於是蘇貞昌探視災情時，說明花蓮受災後將面臨觀光產業困境。

另外，九一八震災，各種公共工程復建復建，迫在眉睫，不能等待，要比照二○一八年○二○六地震的方式緊急專案辦理，復建工作如果曠日廢時，影響地方振興復舊，中央要苦民所苦、疾民所疾。日前總統蔡英文及行政院長蘇貞昌視察花東災情時，聽到地方的聲音與要求，對花蓮及台東地區觀業造成衝擊，指示交通部長王國材研議相關協助花東觀光振興措施。

為此，觀光局對於即將啟動之第2階段團遊補助，提出花東特別加碼條件，只要旅行業者於111年10月1日至12月15日間安排團體前往花東地區旅遊，每團可再特別加碼1萬元，亦即只要符合基本行程條件及加碼獎助條件，再符合在花東地區住宿停留的團體旅遊，旅行業最高可申請補助4萬元，鼓勵旅行業者積極招攬旅客前往花東旅遊。

另在月底花東鐵路修護玉里-富里18.8公里停駛區間，將加密短程接駁車無縫轉乘，讓花東交通大幅降低不便。

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搶救觀光傅崐萁徐榛蔚中央支援交通部花東國旅團補助

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