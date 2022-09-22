台鐵花東2路段今復駛！類火車照開接駁1293人　搶修最新進度曝

▲台鐵受地震影響花東部分路段停駛，改類火車客運疏運。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

強震重創花東，台鐵花蓮到台東間中斷4天，採類火車接駁，台鐵昨(9/21)搶通台東到富里、花蓮到鳳林，2路段今復駛，預計9月底更將搶通至玉里，縮短玉里到富里間公路客運接駁。台鐵表示，東里到東竹間軌道挫屈今午已修復，類火車開行105班接駁1293人。

台鐵台東到富里、花蓮到鳳林今復駛，鳳林到富里間仍不通，根據台鐵規劃，花蓮至鳳林今開行38班次，包括原本的8班對號列車、1列區間車外，再增開花蓮=鳳林間29班區間車，平均班距為50分鐘，其中8班對號列車為自強號，包括222次、225次、207次、232次、252次、283次、228次、229次，最早班將自上午6時從花蓮發車開往鳳林，末班車為晚間23時05分。

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南迴線北上部分，對號列車將開到台東站，台東到富里間採區間車接駁，一天約有32班次區間車，平均班距為60分鐘，最早班將自上午6時從台東站發車，末班車則是晚間21點發車。

至於類火車仍照常開行，除「0952 花蓮=玉里」、「0953 玉里=台東」公路接駁調整為30分鐘1班外，也已加開「0951 花蓮=台東」直達車，根據台鐵統計，今(9/22)截至下午16時30分類火車公路接駁上、下行合計開行105班次，接駁1,293人次。

▲台鐵鋼軌扭曲修復。（圖／讀者提供）

台鐵也公布最新搶修進度，包括玉里=東里間軌道挫屈已修復，惟電車線桿斷約40支，需俟橋梁復舊後持續搶修；東里=東竹間3處軌道挫屈，3處已於今中午12:00修復。

橋梁部分，新萬里溪橋、樂樂溪橋(P62~P69橋墩)、新秀姑巒溪橋有受損情形，已完成勘查檢測，俟9月27日專業顧問公司提出安全評估報告，再擬定搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘查中。不過根據顧問公司技師初步判斷，新秀姑巒溪橋搶修時程恐怕得花半年時間。