搶救花東震後觀光！悠遊國旅10月起加碼　花東旅行團多領1萬補助

▲觀光局加碼悠遊國旅補助搶救花東觀光。（資料圖／台東縣政府提供）

記者李姿慧／台北報導

強震重創花東觀光，初期訂房出現3到4成多退房，為振興災後花東觀光，觀光局宣布，悠遊國旅團遊補助第二階段10月1日開跑，將特別加碼補助花東地區團體旅遊，只要是前往花東，再加碼1萬元，最高補助4萬元。觀光局長張錫聰表示，透過加碼盼對花東地區觀光帶來成長。

悠遊國旅團體旅遊補助第一階段自111年7月15日開始執行至9月30日，每家旅行社可申請20團2萬至3萬之旅遊補助，包裝優質行程，10月1日起即將啟動之第2階段團體旅遊補助，由於花蓮及台東地區於9月17日、18日兩天，連續發生規模6以上地震，對花東地區觀光產業造成衝擊，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌近期視察花東災情，指示交通部長王國材研議相關協助花東觀光振興措施。

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觀光局因此針對花東再祭出加碼振興措施，觀光局表示，對於即將啟動之第2階段團遊補助，提出花東特別加碼條件，只要旅行業者於111年10月1日至12月15日間安排團體前往花東地區旅遊，每團可再特別加碼1萬元，亦即只要符合基本行程條件及加碼獎助條件，再符合在花東地區住宿停留的團體旅遊，旅行業最高可申請補助4萬元，鼓勵旅行業者積極招攬旅客前往花東旅遊。

▲觀光局加碼悠遊國旅補助搶救花東觀光。（資料圖／台東縣政府提供）

張錫聰表示，地震後初期花東出現2到4成退房，但隨著公路和自行車道逐步修復，情況逐漸好轉，預期9月底相關設施大多可完成修復，因此第二階段悠遊國旅對團體旅遊補助推出花東地區加碼，規劃到安全的地方旅遊，每團加碼1萬，最高可領4萬元，第二階段悠遊國旅總經費約10多億元，期盼對震後花東觀光帶來挹注和成長。

悠遊國旅團體旅遊第二階段初估將有逾3.3萬團體旅遊之申請，觀光局表示，在現行的悠遊國旅補助機制上，特別加碼前往花東地區旅遊，將可迅速執行且及時提供協助當地產業，而旅行社包裝之團體旅遊行程包含食、宿、遊、購、行，亦將帶動相關觀光產業鏈，希旅行業積極包裝花東團遊優質行程，招攬旅客在震後前往花東地區旅遊，再次看見花東豐富的人文風景生態之美。