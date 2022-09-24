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搶救花東震後觀光！悠遊國旅10月起加碼　花東旅行團多領1萬補助

▲▼台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲觀光局加碼悠遊國旅補助搶救花東觀光。（資料圖／台東縣政府提供）

記者李姿慧／台北報導

強震重創花東觀光，初期訂房出現3到4成多退房，為振興災後花東觀光，觀光局宣布，悠遊國旅團遊補助第二階段10月1日開跑，將特別加碼補助花東地區團體旅遊，只要是前往花東，再加碼1萬元，最高補助4萬元。觀光局長張錫聰表示，透過加碼盼對花東地區觀光帶來成長。

悠遊國旅團體旅遊補助第一階段自111年7月15日開始執行至9月30日，每家旅行社可申請20團2萬至3萬之旅遊補助，包裝優質行程，10月1日起即將啟動之第2階段團體旅遊補助，由於花蓮及台東地區於9月17日、18日兩天，連續發生規模6以上地震，對花東地區觀光產業造成衝擊，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌近期視察花東災情，指示交通部長王國材研議相關協助花東觀光振興措施。

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觀光局因此針對花東再祭出加碼振興措施，觀光局表示，對於即將啟動之第2階段團遊補助，提出花東特別加碼條件，只要旅行業者於111年10月1日至12月15日間安排團體前往花東地區旅遊，每團可再特別加碼1萬元，亦即只要符合基本行程條件及加碼獎助條件，再符合在花東地區住宿停留的團體旅遊，旅行業最高可申請補助4萬元，鼓勵旅行業者積極招攬旅客前往花東旅遊。

▲▼台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲觀光局加碼悠遊國旅補助搶救花東觀光。（資料圖／台東縣政府提供）

張錫聰表示，地震後初期花東出現2到4成退房，但隨著公路和自行車道逐步修復，情況逐漸好轉，預期9月底相關設施大多可完成修復，因此第二階段悠遊國旅對團體旅遊補助推出花東地區加碼，規劃到安全的地方旅遊，每團加碼1萬，最高可領4萬元，第二階段悠遊國旅總經費約10多億元，期盼對震後花東觀光帶來挹注和成長。

悠遊國旅團體旅遊第二階段初估將有逾3.3萬團體旅遊之申請，觀光局表示，在現行的悠遊國旅補助機制上，特別加碼前往花東地區旅遊，將可迅速執行且及時提供協助當地產業，而旅行社包裝之團體旅遊行程包含食、宿、遊、購、行，亦將帶動相關觀光產業鏈，希旅行業積極包裝花東團遊優質行程，招攬旅客在震後前往花東地區旅遊，再次看見花東豐富的人文風景生態之美。

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悠遊國旅補助團體花東加碼

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