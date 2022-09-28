第1次約會！他找女生到大安公園聊天　「原因」曝被笑太摳

▲原PO想找女生到公園約會聊天，因為有飲水機。（示意圖／Unplash）

圖文／CTWANT

第一次約會選公園，竟然是因為有飲水機。近日有網友表示，他住大安森林公園附近想找女生約會聊天，「溜滑梯附近又有2台飲水機可以喝，連水都不用帶了。」

原PO近日在PTT發文說，「因為住在附近，所以覺得這是個不錯的初次見面地點，畢竟就是聊聊天而已。」因為公園就有2台飲水機可以喝，所以也不用帶水，如果聊得開心可以到他公司的會客室泡茶，「如果真的覺得聊得來的話，以後再約更進階的地方就行。」

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原PO表示，他身高186公分，體重88公斤，他的個性比較隨興，喜歡約了就走，不喜歡約好幾天後。至於他要找的對象，只要BMI正常，其他就見面看緣分。

此文曝光後，網友紛紛留言「那個飲水機你敢喝，我不敢」、「笑死太摳了吧」、「大安森林公園男子圖鑑」、「是有在工作的街友嗎」、「我家的狗也是喝公園的水，他們可以配一下」、「他自己BMI25要求別人正常」、「請問公園的飲水機有沒有涼水？沒涼水小氣鬼可是不喝的喔」、「還好是去會客室泡茶，不是吃會客菜」，但也有網友表示，「很方便啊，我有去的話常常喝耶」。

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