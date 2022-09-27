人妻坐月子「婆婆買雞回來」…下秒讓她起身大嘆：我太笨

▲一名人妻透露，婆婆在他坐月子期間買了隻雞，本以為是要買給她進補用的，沒想到婆婆竟開口點菜，表示要吃「菜脯雞」。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

產後坐月子是媽媽最需要恢復元氣的時候，不過一名人妻透露，婆婆在他坐月子期間買了隻雞，本以為是要買給她進補用的，沒想到婆婆竟開口點菜，表示要吃「菜脯雞」，正在坐月子的人妻只能下廚，她也無奈嘆道「現在腰都無法久站。」

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她在坐月子時，婆婆買了一隻雞回來，本以為是要讓她進補用的，心裡正感到不好意思時，沒想到婆婆竟開口點菜說要吃「菜脯雞」，人妻無奈表示，「我笨到真的去煮，現在腰都無法久站。」

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貼文曝光後，立刻引起熱議，不少網友替人妻抱不平，紛紛留言「煮到燒焦把房子煮到都是煙，絕對不敢再叫你煮」、「故意來亂的！坐月子，誰會下手煮」、「她吃菜脯，妳吃雞」、「神回覆：媽你要煮喔？！真是辛苦你了,你怎麼知道我現在好想吃你煮的菜噗雞喔」、「多愛自己一點吧」。

也有網友好奇人妻的老公得知後是什麼反應，人妻則表示「當時老公在上班，回來知道有生氣，叫我乖乖躺著不要下床，只怪自己太傻」，但她也表示，當下「太后叫妳煮，我是丫鬟，當然乖乖去煮。」

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