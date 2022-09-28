馬戲團女飛人手滑！直墜「5m高」重摔地面...全場尖叫驚悚影片曝

圖文／CTWANT

俄國近日發生馬戲團表演意外，一對空中飛人夫妻檔演出時因女方不慎「手滑」，當場從近5公尺的高空墜落地面，女子在半空中驚慌揮動手腳，以及墜地後一動不動的畫面，全被現場民眾拍下。

據《每日郵報》報導，26歲的塔亞娜（Tatyana Zolotukhina）與34歲丈夫謝爾蓋（Sergey Zolotukhin）當時向現場數百名觀眾展示兩人設計的「火焰」表演，並在意外發生前用一系列極高難度的演出折服觀眾，未料之後會在看似最簡單的環節發生意外。

▲塔亞娜在半空中驚慌揮動手腳。（圖／翻攝自推特）

塔亞娜在單槓上升時應該要下滑並抓住丈夫，但她卻疑似手滑而失手，並在沒有任何安全裝置情況下從近5公尺高的位置摔落地面，現場群眾在她失手瞬間發出尖叫。等燈光亮起，所有人都看到塔亞娜倒在地上，一動不動。

謝爾蓋落地後立即與其他工作人員關心妻子傷勢，所幸塔亞娜仍有意識，之後便被丈夫抱出舞台接受治療。莫斯科國家馬戲團總監埃德加德（Edgard Zapashny）事後證實塔亞娜手腕骨折與脊椎壓迫性骨折，目前正積極治療與準備復健。據悉，塔亞娜為了表演「火焰」已經和老公訓練長達2年時間，表演前還在社群慶祝夫妻倆完成排練，未料還是發生意外。

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