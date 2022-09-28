三媽漲價不怕！老饕公開「1家平價火鍋」CP值破表：吃自助區就賺了

▲很多人都愛吃小火鍋。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「三媽臭臭鍋」從最初百元內的價格一路調漲至破百元，近日又宣布10月1日將再漲20元，最便宜的大腸臭臭鍋也要150元。對此，就有網友發文表示，說到平價的火鍋，「六扇門」才是真正的王者吧？話題也引發許多網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「六扇門才是平價火鍋王者吧」為題發文，提到一些知名的連鎖小火鍋店料都給很少，而且裝潢也很普通，反觀「六扇門」，除了名字霸氣、裝潢可接受，料也是給最多的，知道這家店以後，應該就不會再光臨別家了吧？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「有冷氣吹就是讚」、「當時新竹念書第一次吃真的驚為天人」、「最頂的是沾醬好嗎」、「人潮挺多是真的」、「六扇門料很多，有些火鍋料很好吃」、「這家CP值超高，推」、「目前台灣最強平價小火鍋」、「這價位真的無敵」。

►►►「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

▲六扇門時尚小火鍋。（圖／台南先生）

其中更有網友點出「六扇門」的超強優勢，「六扇門自助區東西比較多」、「飲料多很多選擇就很棒了」、「200元左右，白飯、王子麵吃到飽，還有自助，CP值很高了」、「光是裡面的麵線跟泡麵吃到飽就賺了」、「光冰淇淋、爆米花、咖啡那些雜七雜八的就夠本了」、「六扇門的咖啡機也挺猛的」、「爆米花吃到飽」。

另外也有網友分享，「鍋賣局也很不錯」、「饌囍堂也有冰淇淋」、「五鮮級才是最強的」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤 4色任挑千元有找

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►一片10元！摩戴舒「韓版4D口罩」櫻花粉絕美 防疫也要很漂亮

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄