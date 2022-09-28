　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三媽漲價不怕！老饕公開「1家平價火鍋」CP值破表：吃自助區就賺了

▲▼ 小火鍋，換新LOGO（圖／ETtoday資料照）舊圖ID：1469991

▲很多人都愛吃小火鍋。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「三媽臭臭鍋」從最初百元內的價格一路調漲至破百元，近日又宣布10月1日將再漲20元，最便宜的大腸臭臭鍋也要150元。對此，就有網友發文表示，說到平價的火鍋，「六扇門」才是真正的王者吧？話題也引發許多網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「六扇門才是平價火鍋王者吧」為題發文，提到一些知名的連鎖小火鍋店料都給很少，而且裝潢也很普通，反觀「六扇門」，除了名字霸氣、裝潢可接受，料也是給最多的，知道這家店以後，應該就不會再光臨別家了吧？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「有冷氣吹就是讚」、「當時新竹念書第一次吃真的驚為天人」、「最頂的是沾醬好嗎」、「人潮挺多是真的」、「六扇門料很多，有些火鍋料很好吃」、「這家CP值超高，推」、「目前台灣最強平價小火鍋」、「這價位真的無敵」。

►►►「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

▲▼六扇門時尚小火鍋。（圖／台南先生）

▲六扇門時尚小火鍋。（圖／台南先生）

其中更有網友點出「六扇門」的超強優勢，「六扇門自助區東西比較多」、「飲料多很多選擇就很棒了」、「200元左右，白飯、王子麵吃到飽，還有自助，CP值很高了」、「光是裡面的麵線跟泡麵吃到飽就賺了」、「光冰淇淋、爆米花、咖啡那些雜七雜八的就夠本了」、「六扇門的咖啡機也挺猛的」、「爆米花吃到飽」。

另外也有網友分享，「鍋賣局也很不錯」、「饌囍堂也有冰淇淋」、「五鮮級才是最強的」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤　4色任挑千元有找

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►一片10元！摩戴舒「韓版4D口罩」櫻花粉絕美　防疫也要很漂亮

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
台南市區槍聲連連！　都是這個人幹的
他染疫視訊看診！下秒傳訊：不需要了　醫看「棄單理由」傻眼
健保住院自付額上限擬調高　一次最多要付4.8萬
雞排妹被酸「必娶」、「鮑鮑換包包」　2網友下場慘了
快訊／鏡電視爭議音檔！　裴偉發聲明：將提民刑事告訴並求償
獨／周玉蔻嚎哭126秒最新回應　廖老大直播飆壓榨老闆！勞工局
台商隔離大出血猝死！　國台辦：有盡力搶救
女控渣男騙上床跑了　上PTT爆卦「性侵我朋友」這下慘了
朴敏英爆熱戀可疑富豪！　《D社》起底可怕身份

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入境0+7將上路　台大公衛估：10月中台灣「已有條件0+0」

與初戀男友滾床　棉被遮臉突聽「喀擦聲」女大生嚇！網驚：是慣犯

打開脊髓空洞症「黑盒子」20年　首份台灣本土案例研究登國際期刊

本土語師資自救會控教育部　學分補助獨漏首屆學員

不滿高官轉任「私校門神」　教團批教部「肥貓工廠」籲啟動修法

第1次約會！他找女生到大安公園聊天　「原因」曝被笑太摳

王鴻薇戰周玉蔻「在地上打滾阿」　16年前畫面被挖出：太瘋狂

三媽漲價不怕！老饕公開「1家平價火鍋」CP值破表：吃自助區就賺了

國慶3天連假「不打烊」　中華郵政：快捷收寄照常投遞

香蕉價格崩盤！蕉農曝真實波動原因　陳其邁訪產地承諾補助運費

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

入境0+7將上路　台大公衛估：10月中台灣「已有條件0+0」

與初戀男友滾床　棉被遮臉突聽「喀擦聲」女大生嚇！網驚：是慣犯

打開脊髓空洞症「黑盒子」20年　首份台灣本土案例研究登國際期刊

本土語師資自救會控教育部　學分補助獨漏首屆學員

不滿高官轉任「私校門神」　教團批教部「肥貓工廠」籲啟動修法

第1次約會！他找女生到大安公園聊天　「原因」曝被笑太摳

王鴻薇戰周玉蔻「在地上打滾阿」　16年前畫面被挖出：太瘋狂

三媽漲價不怕！老饕公開「1家平價火鍋」CP值破表：吃自助區就賺了

國慶3天連假「不打烊」　中華郵政：快捷收寄照常投遞

香蕉價格崩盤！蕉農曝真實波動原因　陳其邁訪產地承諾補助運費

才剛刷載具！下秒店員「1動作」惹怒她　過來人幫道歉：真的習慣了

陳怡嘉／身為老師是幸福的　讓善意在校園中循環

19歲大一生打籃球突倒地猝死　家屬悲「才入學3天就收屍」

一天翹家2次抓回來訓話！汪眼神死　媽笑：整條巷子看阿公追短腿狗

師生教學相長　學生也可以成為老師的老師

有藥用了！「HER2乳癌」標靶藥擴大給付　每年逾500名患者受惠

入境0+7將上路　台大公衛估：10月中台灣「已有條件0+0」

離岸人民幣跌破7.2元關口　2008年2月以來新低

川普再出狂言！　第三次世界大戰可能「發生在台灣」

快掏身分證！10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」　只有1個月

生活熱門新聞

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

台南26歲女「喉嚨卡魚刺」住院3個月求救：幫幫忙

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

小四女被開罰單　家長心疼怒罵

許藍方急付50萬　女律師曝原因

婚前要「睡一晚公公房間」　男友1句她慌了

換戰袍求歡「老公只瞄一眼」　人妻超失望

台東餐廳震毀　一家四口慘睡帳篷

以為男友藏耳環是驚喜　她放大閨蜜照後崩潰了

更多熱門

相關新聞

他淚憶「吃過80元三媽臭臭鍋」！網1關鍵：漲價合理

他淚憶「吃過80元三媽臭臭鍋」！網1關鍵：漲價合理

民眾最愛吃的高CP值小火鍋「三媽臭臭鍋」，因原物料上漲，宣布10月1日漲價20元，最便宜的一鍋要價150元，引起許多網人反彈，有網友回憶，2003年到三媽用餐，大腸臭臭鍋只要80元，如今價格翻漲近1倍，讓他相當有感，若跟現在高中說以前吃才80元，不曉得對方會有什麼反應，貼文掀起討論。

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

端吃剩鍋底給下一桌　客撈出西瓜

端吃剩鍋底給下一桌　客撈出西瓜

全聯變超市龍頭　常客揭3關鍵：這就是優勢

全聯變超市龍頭　常客揭3關鍵：這就是優勢

出國5天4夜「都待旅館」可接受？一票給推

出國5天4夜「都待旅館」可接受？一票給推

關鍵字：

小火鍋火鍋六扇門CP值自助PTT

讀者迴響

熱門新聞

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

浴室矽利康發霉！網曝神招

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面