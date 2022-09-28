章魚燒、夏威夷任選！必勝客平日限定吃「8款小比薩下殺53折起」

▲必勝客祭出平日限定小比薩下殺優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

比薩控今天揪團一起吃！人氣速食品牌「必勝客」平日限定優惠又來了，首度推出指定外帶8口味小比薩下殺149元起，像是人氣「和風章魚燒」、「夏威夷」等都有，最低只要53折就能爽吃，即日起至11月7日限時開跑。另，達美樂外帶限定「大、小披薩半價吃」優惠也宣布再延長，通通不能放過。

▲一共有8口味小比薩任選。

必勝客即日起至11月7日祭出平日外帶限定「指定小比薩149元起」優惠，一共有8口味選擇，包括熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、夏威夷、彩蔬鮮菇、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉，其中，最划算的就是原價360元的夏威夷比薩下殺53折，只要199元就能吃到，而人氣章魚燒也有57折優惠，下班就趕快衝吃一波。

▲達美樂外帶披薩半價優惠加碼再延長。

另，達美樂超殺外帶限定「披薩半價吃」優惠也宣布再延長，即日起外帶大、小披薩通通只要半價，且不限口味爽吃到飽；加碼還有周一、周二、周六限定吃「外送大／小披薩買1送1」、「外送買大披薩送小披薩」等優惠，無論揪團吃或1人獨享通通超滿足。

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