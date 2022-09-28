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只有今天！麥當勞「6大品項買1送1」限時刮　大薯、麥克雞塊都有

▲▼麥當勞金黃地瓜條。（圖／業者提供）

▲麥當勞限時1天推「6大品項買1送」刮刮樂活動。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

只有今天！人氣速食品牌「麥當勞」於APP祭出限時1天「師生同樂會」刮刮樂活動，只要完成專屬任務就有機會刮中「6大品項買1送1」券，包括雞塊、地瓜條、勁辣雞腿堡、大薯等通通有，趕緊開刮了。

▲麥當勞。（圖／記者徐恩樂攝）

▲刮刮樂還有機會刮中大薯買1送1。（資料圖）

麥當勞APP今（28）日推出限時1天刮刮樂任務，只要點選「師生同樂會」專屬任務玩刮刮樂，就有機會刮中指定品項買1送1券1張，指定品項有「單點蛋捲冰淇淋買1送1」、「單點4塊麥克雞塊買1送1」、「單點冰炫風（限OREO）買1送1」、「單點金黃地瓜條買1送1」、「單點勁辣雞腿堡買1送1」及「單點大薯買1送1」，優惠券兌換期限至10月4日前。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客平日限定吃8款小比薩最低下殺53折。（圖／業者提供）

另，必勝客即日起至11月7日則祭出平日外帶限定「指定小比薩149元起」優惠，一共有8口味選擇，包括熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、夏威夷、彩蔬鮮菇、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉，其中，最划算的就是原價360元的夏威夷比薩下殺53折，只要199元就能吃到，而人氣章魚燒也有57折優惠。

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