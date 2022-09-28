剩5天！foodpanda限時超殺小確幸來了　「12組優惠碼」一次看

▲foodpanda限時隱藏優惠碼來了。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

剩5天！外送平台「foodpanda」限時加碼「隱藏優惠」快收，即日起至10月2日只要點開APP就能立刻擁有超殺優惠碼，《ETtoday新聞雲》也幫整理「12組優惠碼」，最高可是能現折400元，且全平台都能用，無論是想嗑爆美食還是補貨生鮮雜貨通通沒問題，小確幸還不領起來。

▲生鮮雜貨也能買。

foodpanda現正舉辦「送iPhone 14 Pro」超殺活動，期間只要完成指定金額之線上付款訂單就能參加，訂單量最多者就能直接帶走全新iPhone，並加碼推出「限時優惠碼」小確幸，一共有12組優惠碼，且人人都能用，即日起至10月2日只要在平台消費並輸入專屬優惠碼就能享優惠，最高1次可現折400元，每人最多則可獲得超過萬元美食金，提醒每組優惠碼有使用次數限制，還不把握機會省荷包。

●foodpanda限時優惠碼懶人包

●優惠碼「超輕量級」，凡於平台下單滿199元現折30元，適用於美食外送、外帶自取。

●優惠碼「蠅量級」，凡於平台下單滿249元現折40元，適用於美食外送、外帶自取。

●優惠碼「雛量級」，凡於平台下單滿299元現折45元，適用於美食外送、外帶自取。

●優惠碼「羽量級」，凡於平台下單滿399元現折65元，適用於美食外送、外帶自取。

●優惠碼「輕量級」，凡於平台下單滿499元現折80元，適用於全平台。

●優惠碼「次中量級」，凡於平台下單滿599元現折100元，適用於全平台。

●優惠碼「中量級」，凡於平台下單滿749元現折135元，適用於全平台。

●優惠碼「超中量級」，凡於平台下單滿899元現折150元，適用於全平台。

●優惠碼「輕重量級」，凡於平台下單滿1099元現折200元，適用於全平台。

●優惠碼「次重量級」，凡於平台下單滿1399元現折250元，適用於全平台。

●優惠碼「重量級」，凡於平台下單滿1799元現折325元，適用於全平台。

●優惠碼「超重量級」，凡於平台下單滿2299元現折400元，適用於全平台。

▲foodpanda豪送14支iPhone 14。（圖／foodpanda提供

另，foodpanda「叫foodpanda送～訂單錦標賽」火熱開跑中，即日起至10月31日期間累積訂單數最高者就可獲得iPhone 14 Pro，活動機制會將訂單金額區分為12個量級區間，最低量級為150元至199元，最高量級則是1800元以上，而金額較低的10個量級將各送出1支iPhone，金額最高的2個量級則會送出2支iPhone，總計送出14支iPhone 14 pro；此外，每個量級還會取前30名（不含iPhone得獎者）豪送出千元美食金。

提醒活動每日最高可納入統計訂單為10張有效訂單，超過則不予以計算，計算區間為每日0時至23時59分，若該區間得獎者總訂單數相同，則取結帳金額總額高者優先獲獎。除外，加碼還有「週週挑戰賽」活動可以參加，10月3日起至10月30日只要使用線上付款，每週完成5張指定訂單，包含3張美食外送訂單、1張生鮮雜貨訂單及1張外帶自取訂單，即可獲得2張75元優惠券，每周結算1次且能重複獲獎。