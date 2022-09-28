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教師節小確幸！4大超商「咖啡優惠」一次看　限時第2杯半價爽喝

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲4大超商推出「教師節咖啡優惠」。（圖／各業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今（28）日是教師節，4大超商就推出限時「咖啡優惠」一同慶祝，其中，最熱門的特大杯美式下殺每杯40元、大杯冰燕麥拿鐵每杯只要50元，買越多省越多，另外還有西西里咖啡系列「第2杯半價喝」，趕快把握機會省荷包。

●7-11 

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至9月30日祭出「8大組合買6送3」優惠，優惠品項有「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵」、「CITY PRIMA精品美式」、「CITY CAFE特大杯美式或大杯濃萃拿鐵任選」、「CITY TEA燕麥奶茶或CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶任選」、「CITY TEA英式紅茶或CITY CAFE中杯美式任選」，可供線上／門市支付購買，可兌換至12月31日前。

●全家 

全家即日起至9月29日於APP跨店隨時取祭出「3大咖啡飲品優惠」，有「大杯單品美式2杯99元」、「大杯單品拿鐵3杯199元」及「仙女珍珠醇奶茶2杯99元」共3大小確幸，其中，美式可是直接下殺55折，超級划算，每人限購1組，可兌換至11月30日前。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家大杯單品美式2杯99元、大杯單品拿鐵3杯199元。

●OK mart 

OK mart今（28）日於指定門市祭出「西西里咖啡／西西里氣泡咖啡第2杯半價喝」優惠，以經典義大利咖啡西西里咖啡作為原型，選用氣泡水搭配檸檬、咖啡製成酸甜清涼的消暑飲品。

●萊爾富 

萊爾富即日起至10月18日於全門市祭出「咖啡全品項第2件7折喝」優惠，價格不同以2杯85折計，不含茶飲、冰沙、沖調飲品。

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