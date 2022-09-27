張善政龜山拔樁　酸鄭運鵬「沒有在地方花心思，是個空殼立委」

▲中廣昨天對桃園市長選舉做出民調，鄭運鵬領先3%，張善政表示，會繼續關注年輕人相關政策，讓年輕人對他更有信心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（27）日出席龜山後援會成立大會，他抨擊民進黨利用負面選戰，不只在桃園、新竹，連在台北都用不堪入目的緋聞抹黑蔣萬安的父親；此外，他也提到對手鄭運鵬「沒有在地方花心思，是個空殼立委」，這次選舉，他一定會用最正派的力量往前走。

張善政今天上午出席龜山後援會成立大會，一早趕至龜山區壽山巖觀音寺，手持清香潛心祭拜，隨後致詞時指出，民進黨最近用各種方式抹黑他本人，這樣的手法不只用在桃園，新竹也是一樣，在台北也是一樣，用不堪入目的緋聞抹黑蔣萬安候選人的父親，大家可以接受嗎？選舉可以這樣打嗎？

▲張善政今天出席龜山區後援會成立大會，為龜山區後援會長潘素秋授旗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政說，「龜山後援會在觀音佛祖見證下成立，這次選舉絕對會走正道，我們不怕抹黑，絕對用正面力量打擊民進黨邪惡的力量，11月26日絕對要打贏選戰」；至於桃園農會被質疑發函動員，幫助對手鄭運鵬造勢，張善政則認為，「鄭文燦的字典裡面，找不到行政中立這四個字。」

此外，針對中廣昨天民調顯示，鄭運鵬民調領先3%，張善政指出，「民調一項都是當參考，我們還是要一直努力往前走。這次民調裡面顯示說年輕人的支援度，我們已關注很多年輕人相關的政策，相信年輕人會看到我們的政策，才是真正對他們好的政策，我們會繼續努力往前走，讓年輕人對我們更有信心。」

▲張善政今天出席龜山區後援會成立大會，會中與後援會幹部一起打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對於今天成立龜山後援會，龜山是鄭運鵬選區，是否有拔樁意味？鄭善政強調，沒有什麼樁好拔的，這些人本來就沒有支持他，鄭運鵬在龜山這邊大家都很知道，他沒有在地方花心思，他是個空的立委，今天來只是讓大家知道說我很關心龜山。

至於高虹安今天去控告鏡周刊，張善政說，她去提告鏡周刊，非常支持，「我們之前已對最關鍵的鄭文燦與鄭運鵬這些人提告了。」

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