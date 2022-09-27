周玉蔻明提告柯文哲、蔣萬安　他籲在野黨「長腦」：千萬別到場嗆她

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻透過其創辦的放言傳媒有限公司發出聲明，將於28日10點赴北檢提告台北市長柯文哲及蔣萬安誹謗，控訴民進黨內某立委放話，讓她成為藍白聯手擊殺的沙包。對此，媒體人朱凱翔27日呼籲在野黨「長腦」，千萬不要有任何人到場嗆周玉蔻，因為周巴不得有人去嗆她，強化她被藍白夾殺的戲劇效果。

周玉蔻連日猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」，聲稱當年的緋聞女主角是張淑娟，引發張淑娟不滿並決定提告。周玉蔻26日搶先一步抵達北檢，對著現場媒體鏡頭鞠躬道歉，沒想到下一秒又與一旁受委託發聲明澄清的國民黨台北市議員王鴻薇爆發口角衝突，雙方對罵10分鐘。

豈料，周玉蔻27日更透過其創辦的放言傳媒有限公司發出聲明，將於28日10點赴北檢提告台北市長柯文哲及蔣萬安誹謗，控訴民進黨內某立委放話，讓她成為藍白聯手擊殺的沙包。對此，朱凱翔在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，「呼籲在野黨『長腦』，千萬不要有人到場嗆她，因為周現在巴不得有人去嗆她，好強化自己被藍白夾殺的形象。」

朱凱翔更強調，若都沒有人去嗆周玉蔻，那她就只能照本宣科那些造謠的陳腔濫調，「誰去就抵制誰，太低能了不能投。」

此貼文一出立馬引發大批網友按讚，不僅國民黨台北市議員徐巧芯留言諷刺「那裡CO2太多，我需要新鮮氧氣」，也有許多網友留言，「國民黨明日寧可大鬧NCC，也不要去搞周扣扣」、「不要靠近她，誰靠近誰倒楣。一個銅板不會響的，聰明一些」、「最好讓她一個人演」、「忽視她是最好的方式⋯ 沒人看她瘋嗲！讓櫃姐自己演吧」、「窮『蔻』莫追，沒有攝影機她就安份了。」