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3房2廳2衛還附停車位才租1萬6　她匯3萬2訂金急看房結果傻眼了

▲桃園市吳姓女子日前在臉書《桃園租屋社團》看到位於中壢區莊敬路三房二廳含車位房子，月租1萬6千元，對方以「若先付訂金則可優先看房」，匯出3萬2千元後無下文才知受騙。（圖／翻攝自臉書《桃園租屋社團》）

▲桃園市吳姓女子日前在臉書《桃園租屋社團》看到位於中壢區莊敬路三房二廳含車位房子，月租1萬6千元，對方以「若先付訂金則可優先看房」，匯出3萬2千元後無下文才知受騙。（圖／翻攝自臉書《桃園租屋社團》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓女子日前在臉書《桃園租屋社團》看到位於中壢區莊敬路一處三房二廳含車位租屋廣告，月租1萬6千元，吳女與對方透過Line聯繫後約定時間看屋，但對方卻以「前面有很多人在排隊看屋，若先付訂金則可優先看房」，吳女匯出2個月租金3萬2千元至指定帳戶內，但卻始終未出面看屋，吳女驚覺被騙後向警方報案，中壢警方據報後展開調查，並通報165反詐騙系統將該帳戶列為警示帳戶。

▲桃園市吳姓女子日前在臉書《桃園租屋社團》位於中壢區莊敬路三房二廳含車位房子，地點與屋況都不錯，沒想到是騙局。（圖／翻攝自臉書《桃園租屋社團》）

▲桃園市吳姓女子日前在臉書《桃園租屋社團》位於中壢區莊敬路三房二廳含車位房子，地點與屋況都不錯，沒想到是騙局。（圖／翻攝自臉書《桃園租屋社團》）

中壢警方指出，23歲的吳姓女子9月23日在臉書《桃園租屋社團》瀏覽一則刊登租屋貼文廣告，位於中壢區莊敬路上的三房兩廳兩衛含車位房子，以月租1萬6萬對外承租，向一名Godsgift（Line ID:wui869023）詢問屋況，對方佯稱「前面有很多人在排隊看屋，若先付訂金則可優先看房」。

▲桃園市吳姓女子急於租屋且慘遭詐騙，圖為與廣告張貼者對話紀錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓女子急於租屋且慘遭詐騙，圖為與廣告張貼者對話紀錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳女不疑有他，將2個月租金3萬2千元匯款給付訂金，但事後對方一直並未帶其看屋，且該招租貼文仍繼續刊登，疑似繼續行騙他人，吳女與對方理論後驚覺遭受詐騙，轉向165反詐騙系統報案，中壢分局中福派出所依規定受理做後續偵辦。

▲桃園市吳姓女子急於租屋且慘遭詐騙，圖為與廣告張貼者對話紀錄（二）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓女子急於租屋且慘遭詐騙，圖為與廣告張貼者對話紀錄（二）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，若看到價格明顯低於行情，又有精美裝潢房子，千萬不要單方面聯絡房東或仲介後就急於匯款，建議與出租人見面且查證身分確認，實地查看屋況，簽約時再支付押金與首月租金較能確保自身權益。

中壢警方表示，因租屋糾紛事件層出不窮，網路上搜尋房源非常方便，但亦有不肖人士透過網路詐騙急須租屋心態，其中以年輕租屋族最常受害，中壢警方整理近期租屋詐騙手法，提醒大家在找房時一定要多注意！

第一騙，先付錢讓你優先看房；第二騙，假冒屋主帶看房，收完錢人間蒸發；第三騙，加入好友傳投資訊息。提醒大家找房時一定要多注意，聯繫過程中如感到疑惑，可撥打165反詐騙專線詢問，在外租屋一定要謹慎小心為上，才能保障自身的權益。

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