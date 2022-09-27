「投鄭運鵬就是投給周玉蔻！」　鄭寶清怒批周是「潑髒水慣犯」

▲無黨籍桃園市長參選人鄭寶清受訪時，怒批周玉蔻是潑髒水慣犯。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

資深媒體人周玉蔻日前連續爆料，與國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親滾床單女主角就是前中姐張淑娟，引來當事人昨天赴北檢提告，上演鞠躬致歉鬧劇。無黨籍桃園市長參選人鄭寶清27日指出，周是媒體霸凌慣犯，「我登記參選時，周竟指控我拿中共的錢，抹黑我是中共同路人，我提告後竟然邀請鄭運鵬上她的節目，吹捧鄭運鵬立委政績與參選桃園市長願景」，「票投鄭運鵬，就是支持周玉蔻。」

鄭寶清表示，媒體霸淩慣犯周玉蔻，連續潑髒水人謀殺前中姐張女士後，還假惺惺的到台北地檢署去向準備按鈴申告誹謗罪的張女士鞠躬道歉，還與台北市議員王鴻薇上演對罵政治戲碼，完全沒有任何道歉誠意，面對各方質疑，還大言不慚地說自己是媒體工作者，果真猶如媒體界的「政治蟑螂」。

鄭寶清認為，周是民進黨豢養壯大的政治側翼與打手，只會左手拿民進黨從中央到地方政府的各種琳琅滿目標案，右手却沾滿鮮血，幫民進黨來追殺政敵，如此惡毒成性的假面媒體人周玉蔻，若不是魔鬼，還有什麼是魔鬼呢？

▲無黨籍桃園市長參選人鄭寶清指，民進黨市長參選人鄭運鵬日前上周玉蔻廣播節目，吹捧其立委政績與未來桃園市願景。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

鄭寶清說，日前他登記參選桃園市長時，周玉蔻就亂咬指控他拿中共的錢，抹黑栽贓為中共同路人，按鈴申告後不久，就在9月6日邀請鄭運鵬上她廣播節目邀功，吹捧鄭運鵬的立委政績與參選桃園市長的願景，企圖以「造神」方式讓鄭運鵬當選桃園市長，可重施故技「討人情」拿標案，這就是周玉蔻長期慣用謀取個人利益的「點金術」。

鄭寶清強調，周玉蔻連慈濟上人證嚴法師日前也被汚蔑為「中共同路人」、「中共自己人」，闖下大禍之後淪為全民公敵，嚴重波及民進黨整體選情，最後還動用到蔡英文總統親自到花蓮慈濟拜訪證嚴法師滅火，如此胡作非為成癮、潑髒水的政治慣犯，鄭運鵬居然還上其節目，以為能因此鞏固桃園綠營基層票源，把民進黨支持者都當作傻瓜來耍弄，真如「蛇鼠一窩一家親」的政媒共犯骯髒結構，如果選民真的把選票投給鄭運鵬，就是投給真正的魔鬼周玉蔻。

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