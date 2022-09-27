　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨批「朱立倫蹭周玉蔻」　控藍支持促統殺警炒股

▲▼國民黨今天(9/12)為黨籍台北市里長提名同志舉行造勢大會，國民黨主席朱立倫及黨籍台北市長參選人蔣萬安一同出席為黨籍里長披掛彩帶授予戰旗。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻近期狂轟國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，26日高調向前中國小姐張淑娟道歉，引發輿論批評，而國民黨主席朱立倫27日被問及是否認為周儼然變成「國民黨助選員」？朱笑稱，這種民進黨慣用的伎倆，民眾已經看得非常清楚。對此，民進黨發言人謝佩芬表示，攤開國民黨的助選員名單，發現不但「又黑又紅」，許多人更是涉入促統、共諜、殺警、炒股、家族政治等等樣樣都來，應有盡有，簡直不可思議，此外，朱立倫竟還造謠民進黨，蹭媒體人周玉蔻、消費張淑娟女士，這樣造謠生事的做法不會獲得社會認同。

謝佩芬表示，中國近期對台灣周邊區域發動軍演，台灣與國際社會批判甚多，國民黨此刻推出的中央助選團成員履歷，與中共過從甚密者眾多，有對中共卑躬屈膝、大力鼓吹統一的洪秀柱擔任名譽團長；有在全世界譴責中共對台軍演的敏感時刻，仍堅持訪中的夏立言擔任副團長；助選團員還有在北京人民大會堂乖乖聽訓的吳斯懷，還有曾被金溥聰認證的共諜張顯耀等。

謝佩芬說，除了一片「紅」以外，一生擔任公職卻累積超過300億元財富的連戰擔任名譽團長、遭媒體質疑財產來源不明的林明溱、因炒股兩度入獄的傅崐萁、靠家族庇蔭的張嘉郡、甚至涉入殺警案的蕭景田等也都榮任國民黨中央的助選團團員。

謝佩芬質疑，朱立倫所謂的中央助選團，可說是國民黨內「紅」、「黑」、家族政治雜處的縮影，也是朱立倫領導下的國民黨，給台灣社會留下最鮮明的形象，朱立倫身為黨主席，推出與台灣社會主流民意相違背的助選團，更一邊蹭周玉蔻，一邊消費張淑娟。這樣造謠生事的做法不會獲得社會認同。

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
男友衣櫃藏「蝴蝶耳環」　她以為是驚喜…放大閨蜜自拍後崩潰
快訊／金馬獎完整入圍名單公布
男大生IKEA女廁偷拍！　神力女踹開門壓制在地
週五變天降雨熱區出爐！2颱風恐接連生成
快訊／周玉蔻慘了！　民視取消《辣新聞》53新聞台聯播
快訊／央行升息！郵局明起調升存款利率　最高調幅曝
LIVE／第59屆金馬獎　入圍名單公布
這正宮太猛！捉姦秒變「3P床戰」　當場手撕小三打爆出軌夫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／民視決議！　取消周玉蔻節目在53新聞台聯播

民進黨批「朱立倫蹭周玉蔻」　控藍支持促統殺警炒股

蓬佩奧重申：台灣本來就是一個獨立國家　賴清德謝他強化台美關係

退役軍官稱「我國造潛艦缺三關鍵性能」　海軍司令部發聲明駁斥

蓬佩奧晚宴菜色全曝光！不吃辣、海鮮　主廚端高雄食材水果入料

周玉蔻明提告柯文哲、蔣萬安　他籲在野黨「長腦」：千萬別到場嗆她

不擔心周玉蔻案影響新北　林佳龍：選舉就是互相漏氣求進步

ET專訪／得天獨厚「只差東風」　高虹安要讓新竹市成國際亮點

「投鄭運鵬就是投給周玉蔻！」　鄭寶清怒批周是「潑髒水慣犯」

ET專訪／北一女後沒第1過！高虹安自認不算優秀　面對網軍靠這招

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

快訊／民視決議！　取消周玉蔻節目在53新聞台聯播

民進黨批「朱立倫蹭周玉蔻」　控藍支持促統殺警炒股

蓬佩奧重申：台灣本來就是一個獨立國家　賴清德謝他強化台美關係

退役軍官稱「我國造潛艦缺三關鍵性能」　海軍司令部發聲明駁斥

蓬佩奧晚宴菜色全曝光！不吃辣、海鮮　主廚端高雄食材水果入料

周玉蔻明提告柯文哲、蔣萬安　他籲在野黨「長腦」：千萬別到場嗆她

不擔心周玉蔻案影響新北　林佳龍：選舉就是互相漏氣求進步

ET專訪／得天獨厚「只差東風」　高虹安要讓新竹市成國際亮點

「投鄭運鵬就是投給周玉蔻！」　鄭寶清怒批周是「潑髒水慣犯」

ET專訪／北一女後沒第1過！高虹安自認不算優秀　面對網軍靠這招

防疫雙險理賠破千億　約佔保費收入20倍

曾演周杰倫MV被虧「生涯顛峰」　男星隔7年回演藝圈吐近況！

雲林縣樟湖、華南及下崙3國中小學　榮獲教育部教學卓越金質獎

黃士修／周玉蔻理智性的瘋狂　逗樂深綠卻嚇跑中間選民

黃秋生入圍金馬影帝「撞見巧合數字」：今天是我幸運日

一中商圈驚見「停車格小偷」　警識破怪招秒拖吊...網友狂讚

研究：確診1年後仍有血栓風險　高出未染疫者1.8倍

翻遍家找嘸愛貓　背包多一坨「熟睡黑毛球」媽鬆口氣：真沒注意到

生完2孩就變了！換戰袍求歡「老公只瞄一眼」　人妻哭：像在躲我

「打半套拳尿三次」超崩潰　檢查赫見「噓噓」的地方只剩一小縫

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

周玉蔻有落實查證責任嗎？　陳耀祥：我們會去查

快訊／周玉蔻28日10點赴北檢　控告柯文哲、蔣萬安誹謗

柯文哲發660元　喊「通關密語」馬上領

快訊／民視決議！　取消周玉蔻節目在53新聞台聯播

還原與張淑娟聯繫過程　王鴻薇批周玉蔻「二度霸凌」

鏡電視裴偉跩稱「這是總統旨意」...音檔文曝光

周玉蔻對蔣萬安由愛生恨？　徐巧芯曝決裂關鍵：與女主播的一張合照

快訊／鏡電視爭議音檔曝　總統府：蔡英文沒跟蘇貞昌談過也不涉入

曝周玉蔻「90度鞠躬道歉」原因　前綠委：報應會回到他身上

新北發放「重陽敬老金」！最高領2萬　66萬人受惠

將被周玉蔻告誹謗　柯文哲笑到「綜藝摔」

徐巧芯設「喜歡周玉蔻投陳時中」看板

選前60天／藍營樂觀奪16縣市　攻下台北、桃園有助2024重返執政

張淑娟堅持告周玉蔻　NCC證實接獲申訴

更多熱門

相關新聞

周玉蔻明提告柯、蔣　他籲在野黨「長腦」別到場嗆她

周玉蔻明提告柯、蔣　他籲在野黨「長腦」別到場嗆她

資深媒體人周玉蔻透過其創辦的放言傳媒有限公司發出聲明，將於28日10點赴北檢提告台北市長柯文哲及蔣萬安誹謗，控訴民進黨內某立委放話，讓她成為藍白聯手擊殺的沙包。對此，媒體人朱凱翔27日呼籲在野黨「長腦」，千萬不要有任何人到場嗆周玉蔻，因為周巴不得有人去嗆她，強化她被藍白夾殺的戲劇效果。

不擔心周玉蔻案影響新北　林佳龍：選舉就是互相漏氣求進步

不擔心周玉蔻案影響新北　林佳龍：選舉就是互相漏氣求進步

鄭寶清：投鄭運鵬就是投給周玉蔻！

鄭寶清：投鄭運鵬就是投給周玉蔻！

「林佳龍有機會翻轉新北」　鄭文燦首站台：我在民調落後下勝選

「林佳龍有機會翻轉新北」　鄭文燦首站台：我在民調落後下勝選

周玉蔻要告柯文哲、蔣萬安誹謗　王鴻薇：蔣沒告她就很客氣了

周玉蔻要告柯文哲、蔣萬安誹謗　王鴻薇：蔣沒告她就很客氣了

關鍵字：

朱立倫國民黨民進黨2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

反擊孫生「去酒店到早上」！

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

軍營旁「一甲地」全種大麻　市價估6億

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

浴室矽利康發霉！網曝神招

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

我要生了！24歲少婦報警託付3幼子

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面