40萬人口小城一次公布53名逃犯懸賞令　提供線索最高獎勵220萬元

▲福建龍岩長汀縣公布《緝捕公告》，對涉毒在逃嫌犯懸賞高額獎金。（圖／翻攝人民日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

福建龍岩市下轄的長汀縣近日公布一份《緝捕公告》，公告上共有53名「涉麻涉毒」通緝犯，主要是生產製造、運輸販賣毒品等行為在逃。公告上也詳細標注了每個人的懸賞獎金，最高50萬元人民幣（約220萬元新台幣），最低也有5萬元人民幣（約22萬元新台幣），呼籲民眾踴躍提供線索。

《人民日報》報導，福建長汀警方發佈《緝捕公告》，徵集涉麻涉毒逃犯線索。凡向公安機關提供線索抓獲汀籍涉麻涉毒逃犯的，每名視情給予5萬至50萬元（人民幣，下同）獎勵，並為其保密，對隱瞞不報窩藏逃犯的，將依法追究法律責任。

透過《緝捕公告》可以發現，鄭姓、易姓、曾姓及謝姓等在逃嫌犯的舉報獎金皆為50萬元，主要涉嫌走私、販賣、製造、運輸毒品罪之主嫌，其餘嫌犯或為涉及製毒或運輸販賣共犯，年紀最輕者為32歲，年紀最大則有57歲。

公開資訊顯示，長汀縣位於福建西部，武夷山南麓，也被稱為汀州府，是客家人聚居的第一座府治城市，被稱為「世界客家首府」。根據大陸第七次人口普查統計，截至2020年11月1日零時，常住人口為397470人。