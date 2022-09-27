　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

40萬人口小城一次公布53名逃犯懸賞令　提供線索最高獎勵220萬元

▲福建龍岩長汀縣公布《緝捕公告》，對涉毒在逃嫌犯懸賞高額獎金。（圖／翻攝人民日報）

▲福建龍岩長汀縣公布《緝捕公告》，對涉毒在逃嫌犯懸賞高額獎金。（圖／翻攝人民日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

福建龍岩市下轄的長汀縣近日公布一份《緝捕公告》，公告上共有53名「涉麻涉毒」通緝犯，主要是生產製造、運輸販賣毒品等行為在逃。公告上也詳細標注了每個人的懸賞獎金，最高50萬元人民幣（約220萬元新台幣），最低也有5萬元人民幣（約22萬元新台幣），呼籲民眾踴躍提供線索。

▲福建龍岩長汀縣公布《緝捕公告》，對涉毒在逃嫌犯懸賞高額獎金。（圖／翻攝人民日報）

《人民日報》報導，福建長汀警方發佈《緝捕公告》，徵集涉麻涉毒逃犯線索。凡向公安機關提供線索抓獲汀籍涉麻涉毒逃犯的，每名視情給予5萬至50萬元（人民幣，下同）獎勵，並為其保密，對隱瞞不報窩藏逃犯的，將依法追究法律責任。

透過《緝捕公告》可以發現，鄭姓、易姓、曾姓及謝姓等在逃嫌犯的舉報獎金皆為50萬元，主要涉嫌走私、販賣、製造、運輸毒品罪之主嫌，其餘嫌犯或為涉及製毒或運輸販賣共犯，年紀最輕者為32歲，年紀最大則有57歲。

公開資訊顯示，長汀縣位於福建西部，武夷山南麓，也被稱為汀州府，是客家人聚居的第一座府治城市，被稱為「世界客家首府」。根據大陸第七次人口普查統計，截至2020年11月1日零時，常住人口為397470人。

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／張國煒辭「立榮航空董事長」！　全力衝刺星宇業績
23歲爆紅閃婚！　韓可露息影7年回歸「離婚大9歲企業家」
淡水爆乳妹20萬賣帳戶超開心！　面交被押上車險淪豬仔
後悔了！英男拋妻小私奔烏克蘭妹　4個月後崩潰分手
鞠躬道歉100次也沒用！　名律師曝周玉蔻「7下場」
LIVE／安倍晉三國葬！　海內外4300名政要齊聚送別
快訊／地表最強姊夫鄭深池　閃辭長榮國際董座
「3房2廳2衛附停車位」才租1萬6！　她匯3萬2訂金看房傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港珠寶大王墜100公尺山崖　直升機吊掛救援不治...警初步認定意外

40萬人口小城一次公布53名逃犯懸賞令　提供線索最高獎勵220萬元

陸再發射「一箭三星」用於國土普查　採煤油提前加注技術

歐美政治性訪台「常態化？」　包承柯：挑動兩岸尖銳複雜對立局勢

北漂夫妻雙雙罹肝癌！醫師一查驚：燉排骨加了它簡直在服毒

陸兒童讀物《抗疫三千年》　封面竟有古人做PCR挨轟「恐怖故事」

蓬佩奧二度訪台有實質效益？　仇長根：撈取個人政治資本

生日收閨蜜「雞鴨魚肉」大禮　女子「甜蜜復仇」開貨車回敬活山羊

人民幣超越日圓成全球第四位支付貨幣　主要貨幣儲備排名第五

人工湖水位大降引萬人抓魚　老老少少免工具徒手就能抓

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

港珠寶大王墜100公尺山崖　直升機吊掛救援不治...警初步認定意外

40萬人口小城一次公布53名逃犯懸賞令　提供線索最高獎勵220萬元

陸再發射「一箭三星」用於國土普查　採煤油提前加注技術

歐美政治性訪台「常態化？」　包承柯：挑動兩岸尖銳複雜對立局勢

北漂夫妻雙雙罹肝癌！醫師一查驚：燉排骨加了它簡直在服毒

陸兒童讀物《抗疫三千年》　封面竟有古人做PCR挨轟「恐怖故事」

蓬佩奧二度訪台有實質效益？　仇長根：撈取個人政治資本

生日收閨蜜「雞鴨魚肉」大禮　女子「甜蜜復仇」開貨車回敬活山羊

人民幣超越日圓成全球第四位支付貨幣　主要貨幣儲備排名第五

人工湖水位大降引萬人抓魚　老老少少免工具徒手就能抓

韓娛又出事！Don Spike飯店遭逮「多次吸食冰毒」　網震驚：才剛結婚

斷掌命！東門鴨莊創辦人獨子車禍亡　66歲重啟爐灶：不想被看不起

不斷更新／安倍國葬！會場播生前回顧影片　「安倍琴聲」引淚崩

台積電漲1.5元、收448！國安基金穩盤　台股漲48點收在13826

台南安平傳墜樓命案　死者剛入職公司還在試用期

震撼！張國煒辭立榮董事長　「全力衝星宇」

張國煒辭去「立榮航空董事長」職位　全力衝刺星宇業績

快訊／林口油罐車撞機車！騎士雙腳慘壓輪下受困…警消搶救中

賀錦麗將踏上「兩韓非軍事區」！　南韓總理：對北韓釋出強硬訊息

史上最大！軍營旁「一甲地」種4千株大麻　還僱移工澆水採收

大陸熱門新聞

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

28歲女剛剖腹產　惡露結束「同房又懷孕」

他驚覺被蹭網怒改密碼　隔天見「紙條」讓他兩難

央視「意外」曝光殲-15飛越美艦上空 網截圖放大：是勃克級驅逐艦

馬尾妹遭抱起！下秒「奪命剪刀腳」摔翻他

熱心救下扶梯女童　一聽評論超心寒

狗版燒肉粽事件！哈士奇24樓高墜落　砸中祖孫爆血

新郎邀一起坐下吃…司儀信了

穿「超高衩」比賽挨批　美少女親回

人工湖水位大降引萬人抓魚 老老少少免工具徒手就能抓

母狗遭學校保全打碎頭骨！死前還在哺乳

準備結婚！長髮妹做檢查沒有子宮

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

生日收閨蜜「雞鴨魚肉」大禮 女子「甜蜜復仇」開貨車回敬活山羊

更多熱門

相關新聞

寵物兔遭活剝！童「拎屍爆哭」　媽1舉動惹怒網

寵物兔遭活剝！童「拎屍爆哭」　媽1舉動惹怒網

大陸福建省有位小男孩養了兔子當寵物，豈料這天自己的愛寵竟然慘遭家長剝皮，當場抓著已經失去心跳的兔子崩潰大哭，母親在一旁不但沒有安慰，還一邊拿手機錄影、一邊出言指責男童。影片一經發佈到網路上，立即引來大量網友撻伐，認為父母的行為實在太誇張，一點都不尊重孩子。

警察私訊「妳被通緝」是真的　妹子驚呆！

警察私訊「妳被通緝」是真的　妹子驚呆！

被盤查不知駕照註銷　警員追問想衝撞原因曝

被盤查不知駕照註銷　警員追問想衝撞原因曝

福建累計引進1187台灣教師、8千台灣學生

福建累計引進1187台灣教師、8千台灣學生

大馬歌手躲飯店鬧事　又被查獲吸毒下場出爐

大馬歌手躲飯店鬧事　又被查獲吸毒下場出爐

關鍵字：

毒販賭犯長汀福建通緝懸賞線索

讀者迴響

熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

反擊孫生「去酒店到早上」！

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

浴室矽利康發霉！網曝神招

結帳不報電話被媽唸！他曝超商點數隱藏功能

廖老大咬檳榔嗆聲嚇到女官員　勞工局長霸氣回應

謝哲青心肌炎暴瘦10公斤！醫揭「最危急狀況」恐短時間亡

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面