福建教育廳：10年引進1187台灣教師、8千台灣學生

▲福建近年來不斷吸引台灣學生和青年教師前進福建。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

福建近年來不斷吸引台灣學生和青年教師前進福建。據大陸官方數據，10年來，福建高校（大學專科）累計引進台灣教師1187人次，累計8千多名台生到福建就讀。

據《澎湃新聞》報導，大陸教育部20日召開的「教育這十年」1+1系列新聞發佈會上，福建省教育廳廳長林和平表示，十年來，福建不斷拓寬對台招生管道，持續擴大對台招生規模，目前全省具備招收台生資格高校27所，已有8000多名台生來閩就讀。

他指出，福建高校與118所台灣高校簽訂合作協議。福建開展閩台高校聯合培養人才專案，現有本科、專科等合作專案216個，培養技術技能人才2.4萬人。

林和平表示，10年來，福建推動台灣教師入閩工程，高校累計引進台灣教師1187人次；支持來閩從教台灣教師申報國家人才計劃項目，納入福建省傑出人民教師、福建省勞動模範等重要表彰的評選範圍；就近安排台胞子女接受學前教育和義務教育，目前全省中小學、幼稚園的台灣學生3500多人。

他還稱，10年來，福建邀請台灣師生來閩交流訪學，300多所兩岸大中小學締結姐妹學校；打造全學段兩岸青年交流平台，海峽兩岸大學校長論壇、中小學校長論壇、學前教育論壇等品牌；建設海峽兩岸青年大學生創新創業創造中心，設立台灣青年就業創業、實習實訓基地50多個，吸引3.6萬名台灣青年留閩就業創業；支持台灣畢業生融入福建鄉村振興，300多名台灣鄉建鄉創人才參與117個村莊項目建設。