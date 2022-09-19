大馬歌手背3條通緝　躲飯店鬧事又被查獲吸安！勒戒未滿3年慘了

▲大馬歌手丘沁偉（中）住旅館欠住宿費，被警方盤查意外發現他涉嫌再犯吸毒。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

自稱「暖聲熊男」的馬來西亞籍歌手丘沁偉，在台灣接連爆出涉嫌詐騙募資、吸毒等醜聞，還被台北市前市議員楊實秋的兒子楊澤祖指控企圖性侵，身背3條通緝案的丘男今年6月躲進北市1家旅館，卻因住宿費和業者起衝突，警方獲報到場盤查，發現丘男涉吸食第二級毒品安非他命，丘男認罪、驗尿也呈現吸毒反應，因前次完成觀察勒戒至今未滿3年，台北地檢署今依《毒品危害防制條例》起訴丘男，聲請法院簡易判決處刑。

現年31歲的丘沁偉來台就讀大學，之後旅居台灣闖蕩演藝圈，從事音樂創作，自稱「暖聲熊男」但星途不順，打工接案件度日，還被圈內人爆料欠債不還，也有粉絲指稱丘男涉詐騙募資，更在2019年間被查獲持有安非他命吸食器，驗尿證實吸毒，因而被法院裁定觀察勒戒。

▲台北市前議員楊實秋兒子楊澤祖，到丘沁偉住處將他壓制在地，報警處理 。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

此外，丘男還被楊澤祖指控企圖性侵，2人糾紛源於楊男委託丘男架設網站卻鬧翻，楊男指控丘男在交友軟體假扮女性與他接觸，相約碰面卻以男工程師身分現身，自稱可幫忙架設網站，卻涉騙他吸食摻入安非他命的水煙、還帶他去摩鐵想嘿咻，他極力抗拒才沒讓丘男得逞。

不過檢方偵辦認為欠缺證據佐證丘男對楊男性侵、詐欺，僅起訴丘男涉犯妨害名譽、《毒品條例》等罪嫌，丘神隱不出庭，被法院通緝，楊澤祖得知消息，去年（2021年）底到丘男住處理論，壓制丘男報警查獲家裡有毒品，丘男被警方帶往法院歸案，被法官諭知交保並限制住居。

▲馬來西亞籍歌手丘沁偉遭楊澤祖指控涉嫌性侵，丘到北市婦幼警察隊反控楊男涉嫌誣告。（資料照／記者邱中岳攝）

身背3條通緝案的丘男，今年（2022年）6月藏身北市中山區民生東路1家旅館，但他拖欠住宿費又跟旅館人員吵架，被報警處理。警員於6月30日下午6點多登門盤查，一開門就看見房內桌上擺放吸食工具，丘男被送辦承認吸毒，驗尿也呈現陽性反應，北檢查明他上次完成勒戒至今未滿3年，依法起訴他涉犯《毒品條例》施用第二級毒品罪，聲請法院簡易處刑，並持續追查上游藥頭。