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FB跳警察私訊「妳被通緝」是真的　妹子驚呆！1關鍵卻惹怒全場

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO收到私訊說被通緝，沒想到對方真的是警察。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天早上我的fb收到一則私訊。」一位女網友24日在Dcard匿名發文，「警察用fb私訊我說我被通緝」，文中貼出訊息截圖，只見對方聲稱自己是警察，還報上完整名號，說原PO因為警示帳戶的關係被新北地檢署通緝。本來原PO還以為是詐騙，沒想到確認過後竟然是真的，而差點成為受害者的經歷也引發話題。

從訊息截圖中可見，對方直接傳訊「請問是XXX嗎」，接著稱自己是警察，「有警示帳戶的事情找妳，麻煩跟我聯絡」。原PO第一時間直覺是詐騙，就求助165，「他們說如果真的有疑慮 ，我可以詢問他分局、單位以及姓名，可以打去警察局詢問，如果是警示戶應該會發函給我。」

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但因為她的帳戶都還可以使用，外加聯徵客服假日沒上班，原PO也很乾脆地回訊詢問，「你是哪個分局？什麼單位？請講清楚並報上中文姓名。」對方還真的一一回答自己是哪個派出所的警員，並說明「妳今天因為警示帳戶的事情被新北地檢通緝。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友一開始還以為是詐騙。（圖／翻攝自Dcard）

於是，原PO就請朋友打私訊的電話，確認是否真的有這位警員，「結果真的有這位警員，他說我被通緝，我整個？」女網友便繼續詢問細節，結果出生年、身分證字號、戶籍地都對不上，對方才發現原來找錯人，她和通緝者只是同名同姓。

女網友就覺得納悶，「在我的認知，不論被開單或是怎麼樣，警察都要說他隸屬哪邊、確認我的身分吧？」畢竟網上也有很多冒充警察的詐騙。一想到自己差點變成受害者，緊張了一天還沒得到一聲道歉，原PO就忍不住直問，「用fb私訊真的符合正常流程嗎？」

經歷曝光後，許多人也傻眼，「是我我也會以為是詐騙的，笑死，第一次看到會私訊的」、「如果是我就打去警政署申訴，整個不符合辦案程序」、「相信警察大部分都很認真，但這個也太隨便了吧！都沒用正當管道通知，亂用個人社交平台說對方被通緝？」

還有網友指出，「透過什麼方式聯繫你其實還好，只是非常不正式，有些警察為了便宜行事就會這樣做。不過，你有權力不理會他，要被通緝警示到案說明，都可以等正式公函。」不過，也有人曾被警察聯絡過，「我之前手機掉在公館的YouBike上，結果還是警察私訊我臉書，才終於聯繫到我招領，我是蠻感謝的。」

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