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美國務院罕見表態：美未對台灣主權採取立場

▲▼美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透）

▲美國國務院發言人普萊斯罕見表達美方對台灣主權的看法。（圖／路透）

中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

美國國務院發言人普萊斯今天罕見表示，美國未對台灣主權採取立場，但強調美方「一中政策」沒有改變，美國國務卿布林肯上週與中國外長王毅會晤時也曾當面傳達這項立場。

普萊斯（Ned Price）今天召開例行媒體簡報會，他是在被問及美國「一中政策」內涵、美方是否尊重中國領土完整性，以及台灣是否為中國一部分等一連串問題時做出以上表示。

普萊斯指出，美國「一中政策」沒有改變，美國未對台灣主權採取立場，該政策自1979年來作為美國對台做法的核心，目前依然有效。他強調，這是美方多次公開清楚表達的立場，布林肯（Antony Blinken）9月23日與王毅會晤時也私下傳達。

普萊斯提到，美國希望看到現狀繼續維持下去，這個現狀過去40多年來鞏固台灣海峽和平與穩定。但他批評，中國在台海行徑越來越挑釁、具脅迫性。

事實上，美國不對台灣主權採取立場是長年政策，但政府官員鮮少公開講明；美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，少數能查到的類似官方論述紀錄為去年10月12日，時任國防部發言人柯比（John Kirby）向媒體闡述美國「一中政策」與中國「一中原則」的差異。

柯比當時表示，美方長期遵循「一中政策」，這和中國「一中原則」不同，在「一中原則」下，北京宣稱對台灣擁有主權，但美方對台灣主權不持立場。

中國長年企圖混淆「一中原則」與「一中政策」，但後者僅認知（acknowledge）北京所稱台灣是中國一部分的主張，未予以承認（recognize）。

普萊斯5月曾推文批評中國持續公開曲解美國政策，強調美國不認同「一中原則」，遵守的是「一中政策」。

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