　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蓬佩奧再度訪台「下飛機直奔高雄」　將與陳其邁吃晚宴

記者吳奕靖、林彥臣／高雄報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時隔半年之後再度造訪台灣，班機在26日晚間抵達桃園機場，一下飛機就搭上高鐵直奔高雄，但是受到班機時程有變的影響，原定27日早上與高雄市長陳其邁的早餐會，也改成吃晚宴進行。

▲▼美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再度造訪台灣，一下飛機就直奔高雄。（圖／記者吳奕靖攝）

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再度造訪台灣，一下飛機就直奔高雄。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蓬佩奧本次訪台重點在南部，希望更加瞭解台灣在科技產業的相關優勢，並仔細研議將如何強化台美在「民主產業鏈」的全面合作，所以此行選擇下榻高雄萬豪酒店。

▲▼美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再度造訪台灣，一下飛機就直奔高雄。（圖／記者吳奕靖攝）

▲現場大批媒體守候，等待蓬佩奧現身高雄。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蓬佩奧27日行程，預計上午9點50分在高雄萬豪酒店出席「全球台商經貿論壇」，專題演講主題「從世界經貿趨勢 看見台灣疫後新商機」，副總統賴清德也將現身，下午3點參訪駁二藝術特區，與企業界人士會面。

晚間在6點在高雄萬豪酒店有場晚宴，陳其邁、立委江啟臣、溫玉霞等人都出席。

▲▼美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再度造訪台灣，一下飛機就直奔高雄。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蓬佩奧車隊由警方護送開道。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蓬佩奧今年3月4日首度訪問台灣，當時就在演說中呼籲「台灣已經是獨立的國家」，美國應外交承認中華民國台灣。
 

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
Jennie「忍淚哽咽」　畫面曝光
新北發錢了！最高領2萬　66萬人受惠
吳宗憲終於公開「最美小女兒」！　首曬4兒女合照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蓬佩奧再度訪台「下飛機直奔高雄」　將與陳其邁吃晚宴

李德維為「牙醫非醫」道歉仍挨轟！黃暐瀚勸：無法證明沒說就請辭

藍酸「牙醫不是醫師」道歉了　柯建銘補刀：跟陳時中一起虎口拔牙

幕後／綠評「蔻」分飛彈等級　陳時中競辦面對周玉蔻定調「3不」

向張淑娟喊話「一定要挺住」　柯文哲：該受懲罰的不是妳

鄭運鵬起步時民調落後　選戰幕僚：約兩週前反超並慢慢拉大領先

選戰勝敗攸關蔡英文是否辭主席、閣揆保衛　賴清德為2024也要催落去

蓬佩奧又來了！明到高雄演講　周三訪台南與企業人士午宴

快訊／高虹安遭控抄襲不忍了　明赴北檢告《鏡週刊》

快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾應開罰」

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

吊車臂撞毀360萬休旅車！　穿破車窗...修理費恐破百萬

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

蓬佩奧再度訪台「下飛機直奔高雄」　將與陳其邁吃晚宴

李德維為「牙醫非醫」道歉仍挨轟！黃暐瀚勸：無法證明沒說就請辭

藍酸「牙醫不是醫師」道歉了　柯建銘補刀：跟陳時中一起虎口拔牙

幕後／綠評「蔻」分飛彈等級　陳時中競辦面對周玉蔻定調「3不」

向張淑娟喊話「一定要挺住」　柯文哲：該受懲罰的不是妳

鄭運鵬起步時民調落後　選戰幕僚：約兩週前反超並慢慢拉大領先

選戰勝敗攸關蔡英文是否辭主席、閣揆保衛　賴清德為2024也要催落去

蓬佩奧又來了！明到高雄演講　周三訪台南與企業人士午宴

快訊／高虹安遭控抄襲不忍了　明赴北檢告《鏡週刊》

快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾應開罰」

幻想賣10萬套成真…《史萊姆農場2》6小時賺4千萬　成績超過現代戰爭

加盟廖老大虧好大？王浩宇揭「投百萬日賺2000元」請出總裁幫忙了

哈薩克：不會承認俄透過公投兼併烏克蘭東部

好市多上架「北歐風」新玩具！家長秒腿軟　網笑：想換電視可以買

缺乏閱讀恐喪失情感　人類還不如一個牡蠣

跨聯盟籃球邀請賽濺血　獵鷹胡凱翔額骨慘縫11針

蓬佩奧再度訪台「下飛機直奔高雄」　將與陳其邁吃晚宴

電費暴增700度！她傻眼問「冷氣已換變頻」…一查元凶吐血了

加拿大宣布開放國境：10／1起解除所有入境防疫限制

夫年薪破百工作10年…「收入上繳婆婆」剩10萬　小姑買房討新冷氣

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

政治熱門新聞

新北發放「重陽敬老金」！最高領2萬　66萬人受惠

幕後／綠評「蔻」分飛彈等級　陳時中競辦定調「3不」

被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了

李德維道歉仍挨轟！黃暐瀚：無法證明就請辭

柯文哲向張淑娟喊話「一定要挺住」

藍酸「牙醫不是醫師」　柯建銘：跟陳時中一起虎口拔牙

蓬佩奧再訪台直奔高雄　將與陳其邁晚宴

論文被爆抄襲　高虹安明赴北檢告鏡週刊

周玉蔻嗆沒約過蟑螂上節目　徐巧芯貼出訊息想打臉也被網酸

即／批周玉蔻節目「傷害無辜民眾」！徐巧芯向NCC檢舉

選戰勝敗攸關蔡英文是否辭主席、閣揆保衛　賴清德為2024也要催落去

快訊／徐巧芯宣布：即起拒上「周玉蔻任何節目」

侯友宜警大博士論文曝光　42名性犯罪被害人慘案

爆柯文哲「調情」！　周玉蔻：偷跑到我辦公室密談一個小時

更多熱門

相關新聞

加拿大：10/1起解除入境防疫限制

加拿大：10/1起解除入境防疫限制

加拿大政府表示，將於10月1日起對入境旅客解除所有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，並且取消篩檢、檢疫及隔離要求。

前CIA職員史諾登被俄授予公民身分　9年前從美叛逃

前CIA職員史諾登被俄授予公民身分　9年前從美叛逃

賀錦麗赴日弔安倍　與岸田共同譴責中國在台海行徑

賀錦麗赴日弔安倍　與岸田共同譴責中國在台海行徑

即／前美國國務卿蓬佩奧「再訪台灣」

即／前美國國務卿蓬佩奧「再訪台灣」

美國在台協會高雄分處黃東偉拜會黃偉哲

美國在台協會高雄分處黃東偉拜會黃偉哲

關鍵字：

蓬佩奧陳其邁高雄北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

浴室矽利康發霉！網曝神招

夫妻吵架「丟光公仔」！他回家才知全進垃圾車

Jennie簽售會「忍淚哽咽」畫面曝光！

28歲女剛剖腹產　惡露結束「同房又懷孕」

人夫突襲！妻房內找到內褲慶生男

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

劉雨柔曾嘆「性生活不滿足」想分開！求歡被潑冷水

鄭家純師妹車禍「遭大貨車撞擊」

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」正偏財都旺

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

他驚覺被蹭網怒改密碼　隔天見「紙條」讓他兩難

地鐵站離奇失蹤　25歲男疑找到遺體「剩下半身」

中間是狠角色　左右車貼防撞板

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面