蓬佩奧再度訪台「下飛機直奔高雄」　將與陳其邁吃晚宴

記者吳奕靖、林彥臣／高雄報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時隔半年之後再度造訪台灣，班機在26日晚間抵達桃園機場，一下飛機就搭上高鐵直奔高雄，但是受到班機時程有變的影響，原定27日早上與高雄市長陳其邁的早餐會，也改成吃晚宴進行。





▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再度造訪台灣，一下飛機就直奔高雄。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蓬佩奧本次訪台重點在南部，希望更加瞭解台灣在科技產業的相關優勢，並仔細研議將如何強化台美在「民主產業鏈」的全面合作，所以此行選擇下榻高雄萬豪酒店。

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▲現場大批媒體守候，等待蓬佩奧現身高雄。（圖／記者吳奕靖翻攝）



蓬佩奧27日行程，預計上午9點50分在高雄萬豪酒店出席「全球台商經貿論壇」，專題演講主題「從世界經貿趨勢 看見台灣疫後新商機」，副總統賴清德也將現身，下午3點參訪駁二藝術特區，與企業界人士會面。

晚間在6點在高雄萬豪酒店有場晚宴，陳其邁、立委江啟臣、溫玉霞等人都出席。

▲蓬佩奧車隊由警方護送開道。（圖／記者吳奕靖翻攝）



蓬佩奧今年3月4日首度訪問台灣，當時就在演說中呼籲「台灣已經是獨立的國家」，美國應外交承認中華民國台灣。



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