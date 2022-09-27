快訊／蘇貞昌今順利施政報告　「遺憾國人染疫病逝，會深切檢討」

▲蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌今（27日）上午赴立法院進行施政報告並備質詢，針對國民黨團要求應針對染疫死亡的國人表達歉意一事，蘇貞昌於施政報告時表示，儘管政府已盡最大努力壓低重症率與死亡率，但仍有國人在這場百年大疫裡失去生命，對此我們深感遺憾、難過與不捨，也對家屬致上深切哀悼之意，在逝去的生命之前，政府會謙卑以對、深切檢討、更加努力，避免憾事發生。

上周五（23日）立法院開議，國民黨團上午占領議場主席台及發言台，喊出「防疫失能，道歉負責」、「阻擋疫苗，抹黑慈濟」、「疫苗受害，求助無門」等口號，成功杯葛蘇貞昌進行施政報告。議事暫停期間，各黨團進行朝野協商，最後由國民黨團、民進黨團及民眾黨簽署的協商結論中，針對國民黨團要求蘇貞昌對染疫死亡的國人表達歉意，應於口頭報告時予以回應。

另外，此次施政報告分為「壯大經濟」、「造福國人」、「守護台灣」三大主軸，講述台灣防疫成效、與對美經貿突破、國防外交作為等。在內政上，提及今年基本工調幅15年最高、育兒津貼、「班班有冷氣、生生有平板」、300億元中央擴大租金補貼專案等；另外，8月份消費者物價指數（CPI）年增率為2.66％，預期下半年漲幅可望趨緩。

蘇貞昌在施政報告中亦說明「918池上地震」，並指這次地震雖有災害，所幸無嚴重傷亡，緊急救災、道路搶通部分，大致於震災隔天即告一段落，現在正積極展開復原重建。