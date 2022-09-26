選戰勝敗攸關蔡英文是否辭主席、閣揆保衛　賴清德為2024也要催落去

▲2022年底選戰，攸關蔡英文是否請辭主席、蘇貞昌閣揆保衛，而賴清德要保住2024底氣也必須催落去。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨面對2022年底九合一選戰，外傳所謂基隆市、桃園市、新竹市選情都告急，而黨內認為這是一場「閣揆保衛戰」。事實上，年底選戰不僅是「閣揆保衛戰」，更攸關兼任民進黨主席的總統蔡英文有無需要辭去主席一職，而副總統賴清德為保住2024年問鼎總統大位的底氣，他也必須「催落去」，不能讓綠營整體氣勢提早敗在這場地方選戰。

民進黨面對年底選戰，本來抱著中央執政超過5成的支持度，但接連發生前新竹市長林智堅論文抄襲風波，最終被迫「換堅」，改由立委鄭運鵬出戰桃園市長；而這也進一步影響到新竹市長參選人沈慧虹的選情。有媒體指稱，民進黨基隆市、桃園市、新竹市選情都告急，而黨內有人認為，這將是一場「閣揆保衛戰」。

不過，黨內人士表示，2022年底選戰不僅是閣揆保衛戰，也攸關身兼黨主席的蔡英文是否要請辭黨主席一職。該人士分析，綠營除了要守住本來執政的七個縣市，包括基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市與屏東市之外，更要搶下具有指標性意義的台北市。

因此，綠營人士指出，年底選戰很清楚，指標城市就是「台北市」與「桃園市」，如果台北贏、桃園輸，那代表民進黨小勝；如果台北贏、桃園贏，代表民進黨大勝；如果台北輸、桃園贏，代表戰局打平；如果台北輸、桃園輸，則代表民進黨輸，倘若又丟掉幾個執政縣市，那就等於慘敗。

該人士指出，年底選舉結果如果是台北輸、桃園輸，加上丟掉幾個執政縣市，那麼民進黨勢必宣告慘敗，邏輯上首當其衝的，當然是蔡英文必須請辭黨主席，進而才會討論蘇貞昌是否要請辭閣揆；因此，年底選戰不單單只是蘇貞昌的閣揆保衛戰，當然也攸關蔡英文能否繼續掌握黨機器。

至於賴清德，儘管外界認為，倘若民進黨年底大敗，他便有了爭取黨主席、掌握黨機器的機會；不過，黨政人士駁斥此一說法，他認為賴清德有意問鼎2024年總統大位，肯定是最不願意看到民進黨整體氣勢提早敗在2022年的地方選戰。

對此，親賴人士表示，賴清德面對年底的地方選戰，當然只能「催落去」，比照四項公投宣講，不論多基層、多少人的地方，他都願意去跑一趟，目的就是協助拉抬綠營整體選情，本週他的競選行程早已滿檔，排定造訪草屯、埔心、台北、新竹、彰化與台中等地。