盧秀燕競總「揪市民當主委」　外觀不掛大頭照！整棟粉色好醒目

▲盧秀燕競選總部今日舉行開箱暨燕子主委召集令記者會。（圖／盧秀燕競總提供）



記者許權毅／台中報導

現任台中市長、藍營參選人盧秀燕爭取連任，競選團隊今（26）日正式進駐位在大里的總部，並由競選總幹事、立委江啟臣等7人舉行開箱，江啟臣表示，盧市長施政「以民為本」，這次希望延續「陽光治理」的理念廣納市民意見，首創「燕子主委號召令」，讓人人都有可成為競選總部的主委。此外，競選總部外觀採全粉紅色調，還沒有盧秀燕的照片，希望跳脫傳統設計。

▲7位競選總幹事包含立委江啟臣、楊瓊瓔等人，開箱介紹競總理念。（圖／盧秀燕競總提供）



今日盧秀燕競選團隊7位總幹事包括立委江啟臣、楊瓊瓔、前立委顏寬恒、台中市議會國民黨團書記長吳瓊華、執行長黃健豪、台中市議員陳政顯、國民黨台中市黨部主委顏文正，在大里國光路二段上的「燕子總部」合體進行開箱與主委號召集令記者會。

▲盧秀燕競總外觀以全粉紅色為主，並不掛候選人大頭照，希望跳脫傳統設計。（圖／盧秀燕競總提供）



江啟臣表示，競總號召與盧秀燕施政理念相同的市民參與這場選舉，創新推出「燕子主委召集令」，只要揪團支持盧秀燕，並獲得7位總幹事中任一位推薦後，成立燕子後援會，召集人即為盧秀燕競選團隊的「燕子主委」。此外，也邀請前市長胡志強、（張溫鷹、廖永來）、黃仲生、廖了以、陳庚金等卸任台中縣市長及多位卸任議長擔任「榮譽主委」。

▲內部以台中29區「有感明信片」當作政績意象。（圖／盧秀燕競總提供）



盧秀燕競選總部外觀以粉紅色調為主，外觀並未設置大型的「候選人照片」。競總表示，粉紅色是象徵守護的顏色，讓人聯想溫柔、安撫、無壓力，內部則設置9大政績意象、台中29區有感明信片、200人大會議室以及哺乳室。

▲競總內部也設有哺乳室。（圖／盧秀燕競總提供）



楊瓊瓔表示，粉紅色就是如同媽媽的溫暖，守護的顏色，跳脫傳統的競選總部設計，沒有盧秀燕的照片，成為台中街頭醒目的建築。吳瓊華表示，內部設有齊全配備的哺乳室，考量每個族群的需求，打造充滿「媽媽味」的總部。