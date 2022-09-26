上週確診僅降3%！王必勝：疫情進入高原期「仍需觀察下降趨勢」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布28513例本土個案、272例境外移入和56例死亡個案，本土個案也比上禮拜一多1%。指揮官王必勝也表示，和上週相比，確診僅降3%，推測疫情進入高原期，還需要觀察下降趨勢。

針對國內本土疫情走向，王必勝說，之前連續5周上升，現在上週有下降大概3%，下降幅度比較少，所以推測現在疫情處在高原期，先前預料的高峰會再上周或這周，目前看起來是高原期呈現，還要持續觀察下降趨勢和是否行盛有比較明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日新增28,513例本土病例，為13,318例男性、15,185例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,651例)，臺中市(3,656例)，臺北市(3,248例)，桃園市(3,153例)，高雄市(2,507例)，臺南市(1,759例)，彰化縣(1,555例)，新竹縣(914例)，屏東縣(772例)，苗栗縣(681例)，新竹市(661例)，南投縣(652例)，雲林縣(638例)，宜蘭縣(596例)，基隆市(485例)，嘉義縣(463例)，花蓮縣(400例)，嘉義市(301例)，臺東縣(225例)，金門縣(107例)，澎湖縣(77例)，連江縣(12例)。

▲9/26新冠肺炎流行趨勢。（圖／指揮中心提供）

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！