本土+28513！新北增5651例最多　各縣市病例分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26日）公佈新增2萬8513例本土案例，比上週多1%，其中新北市共有5651例是最高，另外死亡個案增加56例，境外移入有272例，其中中重症共有122例，而BA.5在全國確診數中佔了86%。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今天本土新增2萬8513本土，比起前天來得少，主要是因假期效應，但跟上周一比起來數目差不多，而境外移入案例和死亡個案，這幾天病例數看起來差不多。

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▲9/26本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

在全台病例分佈方面，新北市確診案例為5651例是全台最高，台中市3656例、台北市3248例、桃園3153例、高雄2507例、台南1759例、彰化1555例，共有7縣市確診案例破千人。

其他縣市確診案例方面，基隆市485例、新竹縣914例、新竹市661例、苗栗681例、南投縣652例、嘉義縣463例、嘉義市301例、雲林縣638例、屏東縣772例、宜蘭縣596例、花蓮縣400例、台東縣225例、澎湖縣77例、金門縣107例、連江縣12例。

▲9/26新增病例。（圖／指揮中心提供）

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