爆首例BA.5兒童腦炎！今+128例本土BA.5「已佔全國8成病例」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增293例Omicron亞型變異株確定病例，分別為159例本土個案（128例BA.5、31例BA.2）及134例境外移入（3例BA.4、112例BA.5、11例BA.2.75、8例BA.2），目前BA.5已在全國佔了80%，是主流病毒株。另外，國內也出現首例男童確定是BA.5併發腦炎。

今日新增128例BA.5本土個案，占上週所有已定序之159例的80.5%，為53名男性、75名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部70例、中部32例、南部20例、東部6例，確診日介於今年8月28日至9月16日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，首例BA.5腦炎個案為2歲男童，本身無慢性病史，未曾打疫苗，8月27日發燒、腹瀉，快篩陽性，28日因活動、食慾下降、疲倦到急診，體溫飆到40.6度，並持續性全身抽搐約30分鐘，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，診斷疑似腦炎，收治加護病房。

截至目前國內今年累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例，分別是BA.5為915例、BA.4為91例、BA.2.75為27例、BA.2為991例；另累計558例BA.5、4例BA.4、2,482例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

指揮中心表示，世界衛生組織於今年9月21日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，占比為76.6%，另BA.4變異株占比約為7.5%，迄今至少121個國家通報BA.5變異株感染病例，已於歐美及亞太多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)型別及病例數持續增加，其中以BA.5.2、BA.5.2.1為多，需持續追蹤監測。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案監測。

▲9/26特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！