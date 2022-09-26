「木星衝」明登場！60年來最接近地球　他門前拍下大紅斑奇景

▲台南市天文協會名譽理事長周銀王，在自家門口記錄木星170分鐘自轉，拍下美麗的木星和木星著名的大紅斑，並在其臉書分享，相當難得。（圖／翻攝自周銀王臉書，下同 ）

記者林悅／台南報導

2022年9月27日是「木星衝」，也是木星一年一度離地球最近，看起來最大、最亮，也最清楚的時刻，這是60年來最接近地球的1次，台南市天文協會名譽理事長周銀王，就在台南市區自家門口記錄木星170分鐘自轉，拍下美麗的木星和木星著名的大紅斑，並在其臉書分享，相當難得。

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台南市天文協會名譽理事長周銀王在臉書分享他於晚上在住處前「擺攤」，從9月13日起，持續觀察記錄木星及木星170分鐘自轉的相關畫面，拍下美麗的木星和木星著名的大紅斑的照片，分享給民眾及天文迷。

據台北市立天文科學教育館指出，今年「木星衝」是自1963年10月以來最接近地球的一次，身為最大的行星，因此在天空中也是非常容易辨認，尤其在「衝」的前後，亮度一般可達-2.5等，僅次於月亮與金星，但由於此次是60年來最接近的一次，視直徑達49.9角秒，亮度甚至可達到-2.9等，超越火星大衝時的亮度。

「衝」是指，外行星與地球、太陽在繞行時連成一直線，而地球正好位於中間的時刻。如果連成一線時，外行星與地球分別位於太陽兩側，則稱為「合」。而「衝」的位置會讓地球人觀察到較大、更清楚的天體外貌。

木星是從太陽往外數的第五顆行星，也是太陽系中最大的行星。它的體積是地球的1,321倍，質量為地球的318倍，主要由氣體和冰所組成，屬於「氣體巨行星」，目前已知它的已確認衛星達79顆，僅次於土星之後，整個木星系統宛如太陽系的縮影。

想要看見木星非常容易，天黑後的東南方，肉眼看到最亮的白色星子即是木星，透過小型望遠鏡就能看到表面較明顯的條紋及衛星，如果用口徑10公分以上的專業天文望遠鏡則可觀察到著名的大紅斑和條紋的細緻結構，喜歡觀星的天文迷千萬不要錯過！

台南市天文協會名譽理事長周銀王說，台南市天文協會於10月1日晚上7時到9時半，在安平林默娘公園雕像的後方舉辦木星天文觀測活動，現場備有天文望遠鏡，歡迎民眾參加。