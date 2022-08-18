9月五場精彩天文秀接力上演　中秋節迎來真正滿月

▲今年中秋節將再次迎來真正滿月 。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意！9月即將到來，尤其是一年一度的中秋團圓賞月，台北市立天文科學教育館指出，9月有5場精彩天象接力上演，首先是10日（六）中秋節的大滿月，也是「真正滿月」，之後還有天王星合月、海王星衝、秋分黃道光、木星衝陸續登場，民眾不要錯過了。

距離9月不到兩週，台北天文館也率先揭露9月的的精彩天象，天文館表示，率先登場的是10日的中秋節的大滿月，民眾或許認為，農曆8月15日中秋滿月看來理所當然，但事實上，滿月發生在16日的機率反而比較高，所以從102到109年，一連8年的中秋節都不是滿月，但今年跟去年的中秋節，則都可看到真正的滿月。

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此外，天文館表示，15日登場的「天王星合月」，是觀看這顆遙遠行星的大好機會，在當日凌晨時，這顆黯淡的綠色行星離月亮不到2度，透過雙筒望遠鏡不難找到它，在歐洲地區甚至可以看到難得一見的月掩天王星。

天文館指出，17日則是「海王星衝」，而海王星是太陽系中最遠也最暗的行星，必須透過望遠鏡才能找到它，衝的前後不僅整夜可見，而且亮度最高，配合一些尋星技巧，用雙筒望遠鏡就能看到海王星藍色的身影。

▲9月23日可觀賞秋分黃道光，圖為春分限定黃道光。（圖／台北天文館提供）

至於23日「秋分」，天文館表示，則是太陽直射赤道、晝夜平分的日子，北半球的夜晚長度自此開始超過白晝，在秋分前後，也是觀賞「黃道光」的黃金期，「黃道光」是由太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱三角形光錐，秋分前後的黎明前，是觀賞這道神奇之光的最佳時機。

▲9月天文秀壓軸為27日的木星衝，圖為木星與衛星。（圖／台北天文館提供）

至於27日「木星衝」，則是9月天象的壓軸好戲，天文館指出，這顆太陽系最大的行星，是夜空中最亮的一顆星，亮度近-3等，透過雙筒望遠鏡可以看見其身旁宛如小太陽系般的衛星群，天文望遠鏡中的木星帶著紋斑斕、大紅斑，更是引人注目。