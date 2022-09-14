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天文盛事「木星衝」來了　60年來最接近地球

▲太陽系最大行星木星，將在9月27日來到「衝」的位置，60年來最接近地球。（圖／台北市立天文館提供）

▲太陽系最大行星木星，將在9月27日來到「衝」的位置，60年來最接近地球。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

天文迷注意！連日大雨後轉晴，現在正是觀測星象的好時機。台北市立天文館今（14日）指出，近期天象很有看頭，最美行星紛紛登場，尤其是太陽系最大的行星木星，現在已是夜空中最亮的星，將在9月27日來到最佳觀測時機，這也是60年來，木星最接近地球的一次，不僅視直徑最大，亮度也最高，是一生少有的觀賞良機。

天文館指出，木星是太陽系最大的行星，向來是天文迷觀測焦點，目前木星已是夜空中最明亮的星，尤其將在9月27日來到「衝」的位置，也就是木星最接近地球的時段，這也是自1963年10月之後，60年來最接近地球的一次，民眾用肉眼往東南方天空看，最亮的那顆星就是木星。天文館也將在10月1日晚間7時，透過線上直播揭開太陽系行星之王—木星的真面目。

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不過，趕在木星之前，海王星將在9月17日（六）先來到「衝」的位置，但因距離遠、亮度肉眼無法看見，所以只能透過天文館的望遠鏡觀測，當天天文館「星光電影院」將特別播映以海王星為背景的電影《星際救援》，將有專業講師來解析電影中的相關科學知識。

此外，天文館也預告，十月星象精彩可期，有天龍座流星雨、水星西大距等天象依序登場，天文館將在9月24日14時的「宇宙紀事」活動，詳細介紹相關天象及近期的天文新發現，講座後還將邀請民眾實地以望遠鏡觀察太陽黑子，有興趣民眾可前往台北市立天文館官網「活動報名」登錄參加。

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