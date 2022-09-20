天文迷注意！9／23秋分「黃道光」映照夜空　木星衝9／27報到





▲今年秋分落在9月23日，日出前2到3小時，天空將出現黃道光。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

近期天象很有看頭！台北市立天文館今（20日）指出，9月23日是今年的秋分，此時太陽直射赤道，是天文上的分界點，晝夜幾乎等長，在日出前2到3小時，往東方地平線延伸約30度高的天空，可以看見呈三角形淡黃色光錐的黃道光，提醒民眾把握這場一年只有兩次的觀賞時機。

台北市立天文館說，一年當中，只有春分和秋分，有機會看到黃道光的身影，黃道光是太陽系內細小的塵埃反射陽光所形成的微弱亮光，黃道光會呈正三角形的光影，照亮夜空，此時只要前往比較沒有光害的山區，就可以看到繁星點點的夜空，多了一道淡黃色的黃道光，也是年度天文盛事之一。

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此外，太陽系最大的行星木星，也將在9月27日來到最佳觀測時機，這也是60年來，木星最接近地球的一次，不僅視直徑最大，亮度也最高，是一生少有的觀賞良機。

天文館指出，木星是太陽系最大的行星，向來是天文迷觀測焦點，目前木星已是夜空中最明亮的星，尤其將在9月27日來到「衝」的位置，也就是木星最接近地球的時段，這也是自1963年10月之後，60年來最接近地球的一次，民眾用肉眼往東南方天空看，最亮的那顆星就是木星。天文館也將在10月1日晚間7時，透過線上直播揭開太陽系行星之王—木星的真面目。