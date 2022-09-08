捐發票愛地球　永康中心9月徵才提供逾2500職缺

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康中心響應「國際臭氧層保護日」從9月12日起至16日止，凡至永康就業中心臨櫃辦理業務並捐贈2張當月發票予環保團體，即可獲得刮刮卡一張。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康中心與求職者一起響應9月16日「國際臭氧層保護日」環保綠化保護珍貴的空氣資源，從9月12日起至16日止，凡至永康就業中心臨櫃辦理業務並捐贈2張當月發票予環保團體，即可獲得刮刮卡一張，獎項有綠化盆栽、環保餐具及野餐袋等豐富獎品，人人有獎，數量有限，送完為止。



永康就業中心表示，近年來環保議愈來愈受重視，環境永續是亙久不變的目標，畢竟我們只有一個地球，永康就業中心希望透過「捐發票愛地球」的方式，讓民眾都能更重視環境，順應自然、修身氧性，把地球永續放心中，讓我們有更美好的生活空間。





另外，即日起至9月16日永康就業中心辦理【中秋保安康、圓你薪願望】線上徵才活動，共有23家廠商逾2千個職缺，提供有轉職及求職需求的民眾就業平台，歡迎求職者踴躍上網投遞履歷；而實體徵才部分，9月16日(五)下午14:00至16:00於善化區公所3樓辦理現場徵才，當日設攤的廠商有贊美酒店、能元科技、緯穎科技、佳能半導體、東曹石英、晶元光電等6家廠商提供近500個職缺，其中佳能半導體提供半導體設備維護工程師，固定日班周休二日薪資45000起，代收履歷廠商:台積電、聯華電子、三福氣體、直得科技，歡迎有興趣的民眾前往參加徵才活動。

欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。