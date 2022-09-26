嘆民眾黨網軍攻勢　沈慧虹酸高虹安：造神不成就開始怪別人

▲高虹安近期遭控博論涉抄，又自闢學歷歧視、拿手機反拍媒體新戰場。（資料照／高虹安競辦提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長選戰倒數2個月，民進黨參選人沈慧虹26日上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，再度談及台灣民眾黨參選人高虹安博士論文涉抄爭議，直言高虹安和台北市長柯文哲想要造神卻不成，人設破壞演不下去就開始怪別人，重話酸高說，「難道以後在市議會上面，每次都要淚灑殿堂嗎？這是不可能的事情」。

沈慧虹今天說，高虹安歧視學歷這件事情讓她覺得不可思議，她認為人不應該傲慢，「這個世界要去造神運動，到時候從神壇上跌下來，失言了我們還發現她（高虹安）又講了斷章取義，又講所有人霸凌」，但民眾黨網軍發動排山倒海的攻擊，連星座專家唐綺陽、在臉書發表意見的新竹媽媽都被出征。

主持人周玉蔻幫腔說，高虹安是靠補習班上台大的，她是山寨版的「假菁英」，並批民眾黨是「病毒」，高歧視中華大學、世界高中，新竹大部分的人在她眼中都是「賤民」。

沈慧虹說，高虹安到現在還不知道她自己犯了什麼錯誤，第一個對人不尊重，第二個不要歧視別人，不是學歷的問題，而是態度的問題，當發生出錯，所有的人都認為是別人的錯，而高虹安常常就是「都是別人的錯」，造神不成、人設破壞自然就演不下去，演不下去就怪別人，甚至這次還有失言、怪別人。

沈慧虹直言，政治的壓力從來都沒有小過，高虹安自傲地將自己一直都非常順遂的經歷告訴年輕人，但是現在卻顯示她面對壓力沒有辦法解決壓力，當市長不是一個頭銜，而是要來解決市民的問題，「對高虹安來說，她質詢別人一向都是非常咄咄逼人，以後當了市長怎麼去說明市政？難道以後在市議會上面，每次都要淚灑殿堂嗎？這是不可能的事情」。

▲民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（資料照／記者陳凱力翻攝）